В актовом зале Тартуского университета готовятся проводить в последний путь профессора Ааду Муста

Скорбящие собрались в главном здании Тартуского университета, чтобы проводить в последний путь учителя многих историков, заслуженного профессора архивоведения, политика Тартуского горсобрания и Рийгикогу Ааду Муста (25. III 1951 – 20. VII 2023).
Многие из пришедших в главное здание университета принесли венки и цветы. Некоторые остановились и в вестибюле, чтобы в память об усопшем написать что-нибудь в траурной книге. Церемония прощания пройдет в актовом зале.
В официальном некрологе, опубликованном Тартуским университетом, говорится, что в нескольких предложениях описать самоотверженность профессора Ааду Муста как разностороннего исторического исследователя, лектора, научного руководителя и коллеги, невозможно. «Он шел и продолжит идти своим путем».
Похороны Ааду Муста состоятся на кладбище Раади.