Чт, 27.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зарезал посетителя Selver: приговоренный к восьми годам тюрьмы Юло обещает обжаловать приговор

Брита-Мария Алас Таави Сепп
,
Facebook Twitter
Comments
Фото: Taavi Sepp

40-летний Юло Куулман, который осенью прошлого года нанес ножевое ранение посетителю магазина Selver в Кадриорге, услышав приговор, заявил, что не согласен с ним и будет обращаться в окружной суд - улики и приговор не совпадают с его версией событий.

Харьюский окружной суд приговорил Куулмана, который уже попадал в поле зрения полиции за насильственные преступления, к восьми годам и пяти месяцам лишения свободы за покушение на убийство. Кроме того, ему придется выплатить более 6 000 евро за судебные издержки. Мелочь и чек за тару, которые мужчина забыл на кассе самообслуживания Selver, когда убегал, будут ему возвращены. Банка из-под пива и стакан из-под кофе будут уничтожены.

Призвали к порядку

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх