ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зарезал посетителя Selver: приговоренный к восьми годам тюрьмы Юло обещает обжаловать приговор

Харьюский окружной суд приговорил Куулмана, который уже попадал в поле зрения полиции за насильственные преступления, к восьми годам и пяти месяцам лишения свободы за покушение на убийство. Кроме того, ему придется выплатить более 6 000 евро за судебные издержки. Мелочь и чек за тару, которые мужчина забыл на кассе самообслуживания Selver, когда убегал, будут ему возвращены. Банка из-под пива и стакан из-под кофе будут уничтожены.