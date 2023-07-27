ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Не помню, чтобы здесь было так много рыбы!»: необычный улов удивил опытного рыбака

Финта относится к семейству сельдевых. Длина рыбы достигает 60 сантиметров, масса - около 620 граммов. По бокам тела у нее почти всегда есть темные пятнышки. У рыбы мелкая, узкая голова. Встречается у атлантического побережья Европы и Северной Африки от Тронхейма (Норвегия), Исландии, Англии до Марокко, а также в Балтийском и Средиземном морях, включая Черное.