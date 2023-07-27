Черная полоса: два игрока национальной сборной один за другим заболели раком

Об этом сообщил домашний клуб 30-летнего Лайнера «Боруссия». Клуб объявил, что у правого защитника диагностирована лимфома, или рак лимфатической системы. Лайнер немедленно приступает к лечению и будет отстранен как минимум на несколько месяцев.

«По словам врачей, болезнь обнаружили очень рано, и она хорошо поддается лечению. Вероятность, что Штефан полностью поправится и сможет жить нормальной жизнью, а также заниматься профессиональным спортом, высока», - добавили представители клуба.

Детали клуб не обнародует, но подтвердил, что футболист получит наилучшее лечение.