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Черная полоса: два игрока национальной сборной один за другим заболели раком

rus.postimees.ee
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Штефан Лайнер.
Штефан Лайнер. Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler

У игрока австрийской футбольной сборной Штефана Лайнера диагностировали рак.

Об этом сообщил домашний клуб 30-летнего Лайнера «Боруссия». Клуб объявил, что у правого защитника диагностирована лимфома, или рак лимфатической системы. Лайнер немедленно приступает к лечению и будет отстранен как минимум на несколько месяцев.

«По словам врачей, болезнь обнаружили очень рано, и она хорошо поддается лечению. Вероятность, что Штефан полностью поправится и сможет жить нормальной жизнью, а также заниматься профессиональным спортом, высока», - добавили представители клуба.

Детали клуб не обнародует, но подтвердил, что футболист получит наилучшее лечение.

В мае у вратаря австрийской сборной Хайнца Лиднера обнаружили рак яичка – уже в середине июня он приступил к тренировкам в домашнем клубе.

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