Самый большой торговый центр Пярну значительно расширится

Руководитель торговым центром Ивар Пинсель говорит о необходимости расширения, обращаясь к истории. Центр открылся в мае 2004 года и довольно быстро, к 2007 году была сделана пристройка, а в 2014 году добавилась двухэтажная ресторанная секция. «Перед коронавирусной эрой снова возникла необходимость в расширении и строительстве новой части торгового центра, улучшении логистики и выводе новых брендов. В то время дело затягивалось, но сейчас самый подходящий момент», – подтвердил он.

Магазин техники Euronics расширится до большей площади, примерно 1700 квадратных метров. Что касается моды, то в торговый центр придут такие магазины как: спортивный магазин Sports Direct, магазин нижнего белья Women'secret, обувной магазин Skechers и еще несколько.

Одноэтажная пристройка составит 5300 квадратных метров. Фото: Kaubamajakas

В то время дело затягивалось, но сейчас самый подходящий момент

Пристройка, которая будет построена за главным зданием, будет одноэтажной. Если обычно в торговых центрах планировка создается по типу: человек проходит через центр и не возвращается тем же путем, откуда пришел, то теперь в Kaubamajakas будет создан кольцевой коридор, и посетитель вернется в то же место, откуда он начал. Дополнительно в центре будет аж 4 входа.