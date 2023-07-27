Самый большой торговый центр Пярну значительно расширится

К ноябрю следующего года Pärnu Kaubamajakas расширится на 5300 квадратных метров. Торговая сеть летней столицы пополняется новыми брендами.
Руководитель торговым центром Ивар Пинсель говорит о необходимости расширения, обращаясь к истории. Центр открылся в мае 2004 года и довольно быстро, к 2007 году была сделана пристройка, а в 2014 году добавилась двухэтажная ресторанная секция. «Перед коронавирусной эрой снова возникла необходимость в расширении и строительстве новой части торгового центра, улучшении логистики и выводе новых брендов. В то время дело затягивалось, но сейчас самый подходящий момент», – подтвердил он.
Магазин техники Euronics расширится до большей площади, примерно 1700 квадратных метров. Что касается моды, то в торговый центр придут такие магазины как: спортивный магазин Sports Direct, магазин нижнего белья Women'secret, обувной магазин Skechers и еще несколько.
В то время дело затягивалось, но сейчас самый подходящий момент
Пристройка, которая будет построена за главным зданием, будет одноэтажной. Если обычно в торговых центрах планировка создается по типу: человек проходит через центр и не возвращается тем же путем, откуда пришел, то теперь в Kaubamajakas будет создан кольцевой коридор, и посетитель вернется в то же место, откуда он начал. Дополнительно в центре будет аж 4 входа.
Парковка за торговым центром и вход в центр будут закрыты на время строительства, но вновь откроются после завершения пристройки. На посетителей не влияет строительная деятельность, так как строительные работы в основном ведутся за главным зданием. Центр продолжит работает по обычному графику.
Комментируя состояние розничной торговли, Пинсель говорит, что при взгляде на цифры очень трудно увидеть определенную тенденцию. По словам Пинселя, дела идут в нормальном ритме, хотя можно было бы подумать, что из-за роста цен у людей стало меньше денег.
Традиционная торговля идет хорошо, может стать и хуже, но, по словам руководителя, после спада всегда можно ожидать роста. «Мне кажется, что мы приспособились к росту цен в Эстонии. Мы не видим снижения наших показателей", – сказал он.
Пристройкой занимается компания Mapri Ehitus. Общая стоимость расширения составит примерно десять миллионов евро.
Руководитель проекта Mapri Ehitus Марко Йоа сообщил, что в рамках расширения к крупнейшему торговому центру Пярну будет добавлено 5 300 квадратных метров новых площадей, а 4 000 квадратных метров существующих арендных площадей будут частично перестроены.
«Строительство усложняется тем, что пристройка будет находиться за нынешним главным зданием, где на данный момент находится сервисно-погрузочная площадка, необходимая для ежедневной работы центра. Поскольку торговый центр должен работать семь дней в неделю, управление процессом строительства является испытанием для команды Mapri Ehitus», – сказал он.
Большая часть крыши строящегося здания будет покрыта солнечными панелями. Посетителям с электромобилями также предлагается возможность зарядить свои автомобили на парковке центра. По словам Ивара Пинселя, на данный момент большая часть договоров аренды новых помещений подписана.