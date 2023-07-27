В Санкт-Петербурге открылся саммит Россия-Африка, уровень большинства делегаций невысок

Как ранее сообщало радио «Свобода», Владимир Путин намерен провести в Санкт-Петербурге личную встречу с каждым из глав государств, прибывших на саммит. В этом различается исключительная заинтересованность Кремля в принятии подготовленных Москвой африканским лидерам предложнений. В то же время очень сдержанный в целом интерес африканских государств к участию в саммите, что подтверждается скромным уровнем очень многих делегаций, в любом случае не позволяет Путину рассматривать Африку как регион, способный предложить России монолитную политическую поддержку.

Напротив, по многим оценкам, отказ многих африканских лидеров приехать в Санкт-Петербург показал, что как раз в западных странах они видят более надежных для себя партнеров. При этом ни одна из африканских стран до сих пор не присоединилась к западным санкциям против России.

Как сообщало издание «Ведомости», Кремль объяснил отказ многих африканских лидеров приехать в Санкт-Петербург западным вмешательством во внутренние дела африканских стран.

В пятницу, 28 июля, Владимир Путин должен выступить на саммите с речью, темой которой, согласно ранее сделанному заявлению помощника Путина Юрия Ушакова, должно стать формирование нового миропорядка на основе многополярности и равенства.

17 июля Кремль отказался продлить свое участие в так называемой зерновой сделке, другими участниками которой были Украина, Турция и ООН. Суть сделки - обеспечение безопасного морского коридора для выхода из украинских портов грузовых судов с зерном, а также с другой сельхозпродукцией, в первую очередь предназначенной для экспорта в беднейшие страны Африки, Азии и Ближнего Востока.