В четверг, 27 июня, в Санкт-Петербурге стартовал двухдневный саммит Россия-Африка с участием российского президента Владимира Путина. Приглашения были направлены главам всех 54 африканских государств, но уже за несколько дней до начала форума стало известно, что на высшем уровне на встрече будут представлены только 17 африканских стран.
В Санкт-Петербурге открылся саммит Россия-Африка, уровень большинства делегаций невысок
Проводящийся в Санкт-Петербурге саммит является вторым в истории мероприятием такого формата. Первое состоялось в Сочи в 2019 году. Если сейчас на саммите на том или ином уровне представлены 49 из 54 стран Африки, то четыре года назад от приглашения не отказалось ни одно африканское государство. По сравнению с сочинским форумом, нынче количество представленных своими главами государств сократилось в два раза.
В преддверии саммита Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля большую статью, где, среди прочего, порассуждал о новом мировом порядке, в котором африканским государствам с помощью России может быть обеспечена очень достойная роль.
По мнению ряда экспертов, угрозы России полностью блокировать вывоз украинского зерна по Черному морю были своего рода прологом к саммиту в Санкт-Петербурге, на котором, как ожидалось, Путин будет предлагать африканским лидерам стать гарантом их продовольственной безопасности, обеспечив их стабильными поставками российского зерна. Российским интересом в заключении этой сделки должно стать получение гарантий от африканских стран занимать дружественную к России позицию при важных для нее голосованиях в ООН.
Подтверждение этим прогнозам поступило уже 27 июля на пленарном заседании саммита. Как сообщает «Медуза», Владимир Путин выступил на нем с предложением бесплатно поставить нескольким африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, в очередной раз обвинив западные страны в препятствовании попаданию российского зерна и удобрений на рынки третьего мира.
Как ранее сообщало радио «Свобода», Владимир Путин намерен провести в Санкт-Петербурге личную встречу с каждым из глав государств, прибывших на саммит. В этом различается исключительная заинтересованность Кремля в принятии подготовленных Москвой африканским лидерам предложнений. В то же время очень сдержанный в целом интерес африканских государств к участию в саммите, что подтверждается скромным уровнем очень многих делегаций, в любом случае не позволяет Путину рассматривать Африку как регион, способный предложить России монолитную политическую поддержку.
Напротив, по многим оценкам, отказ многих африканских лидеров приехать в Санкт-Петербург показал, что как раз в западных странах они видят более надежных для себя партнеров. При этом ни одна из африканских стран до сих пор не присоединилась к западным санкциям против России.
Как сообщало издание «Ведомости», Кремль объяснил отказ многих африканских лидеров приехать в Санкт-Петербург западным вмешательством во внутренние дела африканских стран.
В пятницу, 28 июля, Владимир Путин должен выступить на саммите с речью, темой которой, согласно ранее сделанному заявлению помощника Путина Юрия Ушакова, должно стать формирование нового миропорядка на основе многополярности и равенства.
17 июля Кремль отказался продлить свое участие в так называемой зерновой сделке, другими участниками которой были Украина, Турция и ООН. Суть сделки - обеспечение безопасного морского коридора для выхода из украинских портов грузовых судов с зерном, а также с другой сельхозпродукцией, в первую очередь предназначенной для экспорта в беднейшие страны Африки, Азии и Ближнего Востока.
После выхода из зерновой сделки Россия неоднократно обстреливла украинские зерновые порты с помощью ракет и беспилотников, что сопровождалось разрушением инфраструктуры и уничтожением самого зерна. Власти США и Великобритании выступали с заявлениями о том, что российские войска могут нанести удары по гражданским судам в Черном море, и возложить вину за произошедшее на Украину.