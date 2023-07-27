Процесс пошел: правительство заключило первые договоры с владельцами участков под полигон Нурсипалу

Эти шесть участков - лесные угодья, сказал Певкур на пресс-конференции правительства. Он добавил, что успешно идет и строительство соединительной дороги, на данный момент уже проложено семь километров.

Министр сказал, что в Нурсипалу также строят зону приема союзников. Это позволит с начала следующего года дислоцировать при 2-й пехотной бригаде дополнительные подразделения союзников. Строительные работы выполняет Mapri Ehitus, общая стоимость работ составляет около 21 млн евро.