Процесс пошел: правительство заключило первые договоры с владельцами участков под полигон Нурсипалу

По словам министра обороны Ханно Певкура, государство для создания нового военного городка и расширения полигона в Нурсипалу заключило договоры с четырьмя землевладельцами, которым принадлежат в общей сложности шесть участков.
Эти шесть участков - лесные угодья, сказал Певкур на пресс-конференции правительства. Он добавил, что успешно идет и строительство соединительной дороги, на данный момент уже проложено семь километров.
Министр сказал, что в Нурсипалу также строят зону приема союзников. Это позволит с начала следующего года дислоцировать при 2-й пехотной бригаде дополнительные подразделения союзников. Строительные работы выполняет Mapri Ehitus, общая стоимость работ составляет около 21 млн евро.
Ранее Певкур говорил, что государство потратит на приобретение участков в Нурсипалу 40-50 миллионов евро. Эту сумму распределят на 217 находящихся в частной собственности участков. Государство планирует приобрести частные участки общей площадью около 2100 гектаров, в том числе 600 гектаров обрабатываемой земли, 300 гектаров лугов, 1100 гектаров леса и 100 гектаров прочей земли.