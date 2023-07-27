Готовящийся к чемпионату мира Хейки Наби завоевал серебро на престижном соревновании

В первом раунде Наби победил поляка Рала Краевски со счетом 4:3. Во втором раунде эстонец был свободен, а в третьем победил бронзового призера ЧМ-2020 Йелло Крамера со счетом 3:1.

В финале Наби встретился с бронзовым призером ЧМ-2017 Ясмани Акостой. Наби и чилийский борец получили по одному баллу за активность, и окончательный счет был 1: 1, но, поскольку Акоста был последним, кто заработал очко, он выиграл.