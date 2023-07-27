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Готовящийся к чемпионату мира Хейки Наби завоевал серебро на престижном соревновании

rus.postimees.ee
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Хейки Наби.
Хейки Наби. Фото: Sander Ilvest

Борец Хейки Наби, который вернулся в большой спорт, завоевал серебряную медаль на турнире имени Владислава Пытласинского в Польше.

В первом раунде Наби победил поляка Рала Краевски со счетом 4:3. Во втором раунде эстонец был свободен, а в третьем победил бронзового призера ЧМ-2020 Йелло Крамера со счетом 3:1.

В финале Наби встретился с бронзовым призером ЧМ-2017 Ясмани Акостой. Наби и чилийский борец получили по одному баллу за активность, и окончательный счет был 1: 1, но, поскольку Акоста был последним, кто заработал очко, он выиграл.

Сейчас Наби готовится к чемпионату мира в Белграде, который пройдет в сентябре. Там в каждой весовой категории будет разыграно по пять путевок на парижскую Олимпиаду.

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