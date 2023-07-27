Похищают детей и не признают государственную власть: в Литве набирает обороты новое движение

Литовская семья, незаконно забравшая своих детей из детдома, предположительно связана с набирающим в Литве популярность Движением суверенных граждан, заявил в среду Департамент государственной безопасности страны (VSD).
«Так называемые «суверены», утверждающие, что они явлются родителями детей, похищенных ими из государственного попечительского учреждения временного содержания, руководствуются антигосударственной максималистской идеологией, отрицающей легитимность государства», - говорится в сообщении VSD в Facebook.
Детей в июне определили в приемную семью после выяснения, что они не посещают школу. Отец детей ранее заявил, что отказался от литовского гражданства, назвав себя «свободноживущим человеком». Он также сообщил, что ни у одного из членов его семьи нет документов, удостоверяющих личность.
Суверенное движение или Движение свободного человека, а в настоящее время Движение суверенных граждан впервые возникло 50 лет назад в США. Некоторые граждане США начали заявлять, что они не американские граждане, а отдельные лица и поэтому подпадают под действие международного морского права.
В июле родители забрали детей из попечительского учреждения, позже бросив машину, на которой сбежали, в городке Титувенай на западе Литвы. Полиция продолжает их поиски, в том числе за границей.
В Литве несколько сотен человек называют себя «суверенами», а двадцать из них считают себя гражданами СССР, сообщила VSD.
Что такое Движение суверенных граждан в Литве?
Движение выросло во время пандемии, призывая людей противостоять карантинным ограничениям. Формально эта группа называлась Движением сознания Кришны (Krishna Consciousness Movement) – ответвлением вайшнавизма, в народе известным как кришнаиты.
Исследователь и религиовед Вильнюсского университета Альфредас Буйко в 2021 году говорил, что недавно зародившееся движение не связано с Россией.
«Суверенное движение или Движение свободного человека, а в настоящее время Движение суверенных граждан впервые возникло 50 лет назад в США. Некоторые граждане США начали заявлять, что они не американские граждане, а отдельные лица и поэтому подпадают под действие международного морского права», - сказал он.
По данным литовского Департамента госбезопасности, в США насчитывается более 300 000 «суверенов» и в Германии около 20 000, примкнувших как к официальным, так и неофициальным группам.
По информации VSD, так называемые суверены Литвы переняли нарративы Кремля и Белоруссии.
Ссылаясь на ныне запрещенную организацию «Международный форум добрососедства» (Good Neighbourhood Forum), литовская разведка сообщила, что в движение входили люди, посещавшие в Москву и Минск, где они также встречались с Александром Лукашенко.
Хотя родители похищенных детей использовали общий для последователей Движения суверенных граждан язык, неясно, связывают ли они себя с какой-либо официальной или неофициальной группой.