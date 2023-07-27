Похищают детей и не признают государственную власть: в Литве набирает обороты новое движение

«Так называемые «суверены», утверждающие, что они явлются родителями детей, похищенных ими из государственного попечительского учреждения временного содержания, руководствуются антигосударственной максималистской идеологией, отрицающей легитимность государства», - говорится в сообщении VSD в Facebook.

Детей в июне определили в приемную семью после выяснения, что они не посещают школу. Отец детей ранее заявил, что отказался от литовского гражданства, назвав себя «свободноживущим человеком». Он также сообщил, что ни у одного из членов его семьи нет документов, удостоверяющих личность.

Суверенное движение или Движение свободного человека, а в настоящее время Движение суверенных граждан впервые возникло 50 лет назад в США. Некоторые граждане США начали заявлять, что они не американские граждане, а отдельные лица и поэтому подпадают под действие международного морского права.

В июле родители забрали детей из попечительского учреждения, позже бросив машину, на которой сбежали, в городке Титувенай на западе Литвы. Полиция продолжает их поиски, в том числе за границей.

В Литве несколько сотен человек называют себя «суверенами», а двадцать из них считают себя гражданами СССР, сообщила VSD.

Что такое Движение суверенных граждан в Литве?

Движение выросло во время пандемии, призывая людей противостоять карантинным ограничениям. Формально эта группа называлась Движением сознания Кришны (Krishna Consciousness Movement) – ответвлением вайшнавизма, в народе известным как кришнаиты.