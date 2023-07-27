Эстонский ученый станет главным редактором знаменитого международного научного журнала

Профессор кафедры растениеводства и биологии растений Университета естественных наук Юло Нийнеметс уже на следующей неделе вступит в должность главного редактора междунароного журнала Oecologia. Речь идет об одном из самых авторитетных в мире научных журналов, посвященных экологическим темам. Первый номер журнала увидел свет в далеком 1968 году. Нийнеметс входит в редакционную коллегию журнала с 2013 года.

По словам Нийнеметса, его путь к посту главреда был долгим и увлекательным. Первое его соприкосновение с журналом произошло в 1991 году в Байройтском университете в Германии, где он встретился с легендарным профессором Эрнстом-Детлефом Шульце, отвечавшем тогда в Oecologia за рубрику «экофизиология». Позднее жизнь и научная работа сводили Нийнеметса с несколькими главредами знаменитого журнала, например, профессорами Отто Ланге, Кристианом Кернером и Рассом Монсоном.

Сообщение о том, что должность главреда вакантна, Нийнеметс получил в марте нынешнего года. Неожиданная новость настигла его в транзитной зоне аэропорта Йоханнесбурга, где он застрял из-за опоздания на рейс. Мотивационное письмо он отправил прямо перед вылетом в Намибию, куда он направлялся для изучения вельвичии, считающейся уникальным растением.