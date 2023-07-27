Эстонский ученый станет главным редактором знаменитого международного научного журнала

Эстонский профессор Юло Нийнеметс станет с 1 августа главным редактором престижнейшего международного научного журнала Oecologia, о чем сам ученый сообщил в своем аккаунте в Facebook.
Профессор кафедры растениеводства и биологии растений Университета естественных наук Юло Нийнеметс уже на следующей неделе вступит в должность главного редактора междунароного журнала Oecologia. Речь идет об одном из самых авторитетных в мире научных журналов, посвященных экологическим темам. Первый номер журнала увидел свет в далеком 1968 году. Нийнеметс входит в редакционную коллегию журнала с 2013 года.
По словам Нийнеметса, его путь к посту главреда был долгим и увлекательным. Первое его соприкосновение с журналом произошло в 1991 году в Байройтском университете в Германии, где он встретился с легендарным профессором Эрнстом-Детлефом Шульце, отвечавшем тогда в Oecologia за рубрику «экофизиология». Позднее жизнь и научная работа сводили Нийнеметса с несколькими главредами знаменитого журнала, например, профессорами Отто Ланге, Кристианом Кернером и Рассом Монсоном.
Сообщение о том, что должность главреда вакантна, Нийнеметс получил в марте нынешнего года. Неожиданная новость настигла его в транзитной зоне аэропорта Йоханнесбурга, где он застрял из-за опоздания на рейс. Мотивационное письмо он отправил прямо перед вылетом в Намибию, куда он направлялся для изучения вельвичии, считающейся уникальным растением.
«Уже только в свете этих обстоятельств казалось, что весь процесс словно направляется судьбой, - говорит Нийнеметс. - Всемирно известные главные редакторы издания подняли планку очень высоко, но я готов принять этот вызов».