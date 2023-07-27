Серьезное нарушение: в Токио и Бангкоке посторонние лица выдавали документы эстонским э-резидентам

В пунктах выдачи документов в Бангкоке и Токио партнер Департамента полиции и погранохраны (PPA) и Министерства внутренних дел нарушил требования - документы выдавал человек без соответствующих полномочий. Теперь Эстония продолжит выдавать документы э-резидентам только в посольствах иностранных государств.
В связи с нарушением Эстония расторгает договор и не будет искать нового партнера из частного сектора.
С апреля 2021 года выдача электронного удостоверения личности резидента осуществлялась на договорной основе через компанию BLS International Services Limited, а также через дипломатические представительства Эстонии в пяти крупных городах. В PPA заявили, что постоянно контролируют соблюдение партнером предусмотренных договором технологических требований при выдаче документов, однако в мае этого года выяснилось, что пункт выдачи документов в Бангкоке нарушил требования договора - документы выдавались человеком, не имеющим соответствующего разрешения, выданного PPA.
Обнаружив нарушение, PPA приостановил выдачу документов во всех точках внешнего поставщика услуг и начал дальнейшие проверки выдачи документов.
Результаты проверки показали, что документы были выданы нужным людям, однако выдача документа неуполномоченным лицом имела место не только в Бангкоке, но и в Токио, говорится в сообщении PPA. Министерство внутренних дел и PPA оценили результаты проверки как достаточно серьезные, и на прошлой неделе партнера проинформировали о том, что расторгнут с ним контракт.
BLS, как сообщается, начала дисциплинарное производство в отношении сотрудников, причастных к нарушению.
Э-резидентство предоставляет иностранным гражданам доступ к электронным услугам эстонского государства: его обладатель может подписывать документы цифровой подписью, входить во все порталы и информационные системы, распознающие эстонскую ID-карту. Э-резидентство не дает права на налоговое резидентство, право на проживание в Эстонии или право на въезд в Эстонию или Европейский союз.
Эксперт PPA по э-резидентам Анита Соколова пояснила: для того, чтобы обеспечить достоверность выдающегося э-резидентам удостоверения личности, необходимо также обеспечить достоверность всего процесса выдачи этого документа.
«В результате мониторинга были выявлены проблемы в двух пунктах выдачи документов, что является достаточно серьезным нарушением для прекращения сотрудничества с партнером. В результате выдача документов будет прекращена во всех пяти пунктах выдачи партнера и теперь будет осуществляться только в дипломатических представительствах Эстонии за рубежом. Совместно с Министерством иностранных дел и Фондом развития предпринимательства мы ищем решения для выдачи документов в местах, где нет дипломатических представительств, чтобы обеспечить более удобные способы получения документов для э-резидентов. Искать нового контрактного партнера из частного сектора мы не планируем», - сказала Соколова.
За последние два года через систему BLS было выдано около 1300 цифровых ID-карт для э-резидентов. PPA проверила, что документы были выданы нужным людям, а это значит, что выданные на данный момент документы все еще действительны. Все, кто заказал документ у внешнего поставщика услуг, но не смог его получить, были проинформированы PPA и получили возможность перенаправить документ в дипломатическое представительство или консульское учреждение Эстонии.