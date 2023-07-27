Серьезное нарушение: в Токио и Бангкоке посторонние лица выдавали документы эстонским э-резидентам

В связи с нарушением Эстония расторгает договор и не будет искать нового партнера из частного сектора.

С апреля 2021 года выдача электронного удостоверения личности резидента осуществлялась на договорной основе через компанию BLS International Services Limited, а также через дипломатические представительства Эстонии в пяти крупных городах. В PPA заявили, что постоянно контролируют соблюдение партнером предусмотренных договором технологических требований при выдаче документов, однако в мае этого года выяснилось, что пункт выдачи документов в Бангкоке нарушил требования договора - документы выдавались человеком, не имеющим соответствующего разрешения, выданного PPA.

Обнаружив нарушение, PPA приостановил выдачу документов во всех точках внешнего поставщика услуг и начал дальнейшие проверки выдачи документов.

Результаты проверки показали, что документы были выданы нужным людям, однако выдача документа неуполномоченным лицом имела место не только в Бангкоке, но и в Токио, говорится в сообщении PPA. Министерство внутренних дел и PPA оценили результаты проверки как достаточно серьезные, и на прошлой неделе партнера проинформировали о том, что расторгнут с ним контракт.

BLS, как сообщается, начала дисциплинарное производство в отношении сотрудников, причастных к нарушению.