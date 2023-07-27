Министр образования: дотация для деревенских школ обязательно будет

Каллас сказала на пресс-конференции правительства, что уже провела встречи, обсуждения и переговоры со многими местными самоуправлениями. По ее словам, тему также обсуждали и на кабинетном совещании правительства, и министр выразила надежду, что соглашения по дотации будут достигнуты в конце августа или в начале сентября.

«Ситуация, в которой мер по поддержке не будет, невозможна. Мы договорились об этом», - подчеркнула она.

«По состоянию на 10 ноября мы пересмотрим школы, в которых шесть классов или которые стали шестиклассными. Школы будут получать дотацию на основании числа учеников в начинающемся учебном году», - пояснила Каллас.