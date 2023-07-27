Два больничных здания в Таллинне соединили стеклянной галереей

Галерея между зданиями позволяет как пациентам, так и персоналу больницы очень быстро и без использования транспорта перемещаться из одного здания в другое, не пересекая при этом двор. Больше не нужно и при транспортировке пациентов из одного здания в другое использовать машины «Скорой помощи» или другой медицинский транспорт. Медработникам теперь стало очень удобно направляться через галерею для консультирования пациентов или для доставки анализов в лабораторию. Галерея позволяет экономить время.