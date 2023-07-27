Два больничных здания в Таллинне соединили стеклянной галереей

В Таллинне на Палдиском шоссе открылась галерея, соединившая между собой два находящихся поблизости друг от друга больничных здания.
Только что введенная в эксплуатацию стеклянная галерея соединила между собой два здания Ляэне-Таллиннской центральной больницы: больницу Меремеэсте (что по адресу Палдиское шоссе, 68) и стационар инфекционной клиники (Палдиское шоссе, 66).
Галерея между зданиями позволяет как пациентам, так и персоналу больницы очень быстро и без использования транспорта перемещаться из одного здания в другое, не пересекая при этом двор. Больше не нужно и при транспортировке пациентов из одного здания в другое использовать машины «Скорой помощи» или другой медицинский транспорт. Медработникам теперь стало очень удобно направляться через галерею для консультирования пациентов или для доставки анализов в лабораторию. Галерея позволяет экономить время.
Длина соединившей больничные здания галереи составила 120 метров. В материал, покрывающий крышу галереи, интегрирована солнечная панель. По всей вероятности, это самая длинная в Эстонии крыша, в материал покрытия которой интегрирована солнечная батарея. Ее мощность составляет 35 kWp.
Автором архитектурного решения является Индрек Саарепера (из архитектурного бюро Visuaal OÜ). Строительные работы осуществило предприятие BauEst OÜ. Общая стоимость проекта составила почти 2,1 млн евро. Проект был профинансирован из средств Ляэне-Таллиннской центральной больницы.