На железнодорожной станции погиб рабочий

25 июля в 8.30 на железнодорожной станции в поселке Рийзипере в результате болезни скончался работавший там 44-летний мужчина.
Это был сотрудник компании по строительству инфраструктуры Go Track, субподрядчика Eesti Raudtee.
Полиция начала расследование по выяснению обстоятельств происшествия, которое в настоящее время уже завершено. Случившееся теперь расследует Инспекция труда.
Главный специалист по связям с общественностью Eesti Raudtee Пауль-Хенри Середа сообщил, что дорога, на которой произошло происшествие, была закрыта для движения поездов и предоставлена в распоряжение сотрудников компании Go Track.