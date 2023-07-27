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На железнодорожной станции погиб рабочий

Мейнхард Пулк
, журналист
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

25 июля в 8.30 на железнодорожной станции в поселке Рийзипере в результате болезни скончался работавший там 44-летний мужчина.

Это был сотрудник компании по строительству инфраструктуры Go Track, субподрядчика Eesti Raudtee.

Полиция начала расследование по выяснению обстоятельств происшествия, которое в настоящее время уже завершено. Случившееся теперь расследует Инспекция труда.

Главный специалист по связям с общественностью Eesti Raudtee Пауль-Хенри Середа сообщил, что дорога, на которой произошло происшествие, была закрыта для движения поездов и предоставлена в распоряжение сотрудников компании Go Track.

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