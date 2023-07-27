Эстонские шпажистки проиграли в 1/8 финала командного турнира ЧМ в Милане

На продолжающемся в Италии чемпионате мира по фехтованию сегодня начался командный турнир шпажисток. К сожалению, сборная Эстонии выбыла из борьбы за медали на стадии 1/8 финала, уступив сборной Гонконга.
Сборная Эстонии выставила на командный турнир шпажисток чемпионата мира в Милане четверку в составе Нелли Дифферт, Юлии Беляевой, Кристины Кууск и Катрины Лехис. Турнир был крайне важен в борьбе за лицензии на попадание на Олимпиаду в Париже. Эстония перед чемпионатом мира занимала 14-ю позицию в предолимпийском рейтинге, так что в контексте борьбы за олимпийские путевки от команды сегодня требовалось обязательно пробиться в восьмерку лучших.
К сожалению, эту задачу решить не удалось. В матче третьего раунда (стадии 1/8 финала) эстонские шпажистки уступили сборной Гонконга со счетом 32:40.
Спортсменки Гонконга в четвертьфинале встретятся со сборной Италии, которая в предолимпийском рейтинге пока идет 8-й. Сборная же Эстонии, оставшаяся за бортом четвертьфинала, поведет на чемпионате мира борьбу за 9-е место.
В первом раунде сегодняшних соревнований сборная Эстонии была свободна от поединка, а во втором нанесла сокрушительное поражение сборной Сингапура - 45:16. Преградившие эстонской команде путь к медалям фехтовальщицы Гонконга тоже не выступали в первом раунде, а во втором выиграли у сборной Марокко со счетом 45:19. Сборная Гонконга в предолимпийском рейтинге сейчас находится на высокой четвертой позиции.