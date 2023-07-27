Полицейский спас водителя автомобиля, которого ужалила оса

Мужчина, позвонивший в дежурную часть, сообщил, что в волости Рыуге его ужалила оса. Мужчина был за рулем автомобиля, когда вдруг почувствовал, что его шея распухла и ему стало трудно дышать, сообщила Южная префектура.

Центр тревоги связался с оперативным начальником Юго-Восточного отделения полиции, который увидел на карте, что ближе всех к месту происшествия находится участковый, закончившийся рабочий день.

Начальник отделения связался с районным полицейским, который приехал на машине, чтобы помочь мужчине, находившемуся примерно в 5 километрах. Поскольку полицейский является местным жителем, найти мужчину не составило труда.

Прибыв на место, полицейский начал оказывать помощь мужчине в соответствии с инструкциями центра тревоги и охладил его распухшую шею бутылкой с водой. Через некоторое время на место прибыли спасатели с холодным компрессом, с помощью которого удалось снять отек. Скорая помощь увезла мужчину, у которого была аллергическая реакция, в больницу.