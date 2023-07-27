На Западе увидели признаки нового этапа контрнаступления Украины. Россия это подтверждает

По данным российских «военкоров», украинцы прорвали оборону северо-восточнее села Работино в 10 км от Орехова. Судя по видеозаписям, которые удалось привязать к местности, украинские войска дошли до точки в 2,5 км строго на восток от Работина, затем российские войска применили стандартную тактику эластичной обороны, и украинцы отступили, но не вернулись на свои начальные позиции.

Утверждения о главном ударе под Ореховом косвенно подтверждаются еще несколькими источниками: корреспондентка New York Times Карлотта Голл в среду сообщала из этой местности, что видела там часть свежих обученных на Западе украинских соединений.

Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков говорил о «массированной атаке силами трех батальонов, усиленных танками» на том же участке (по его словам, эта атака была отбита).

Знак «Осторожно мины» Фото: Getty Images

Осторожные оценки

ISW отмечает, что признаки новой фазы контрнаступления налицо, но это не означает, что оно теперь будет развиваться быстрее.

Вдобавок, несколько обстоятельств заставляют относиться к сообщениям о «главном ударе» в районе Орехова с осторожностью. В российских источниках есть значительные расхождения о количестве наступающих в этом месте сил и понесенных ими потерях. Во время предыдущих украинских наступлений таких противоречий было меньше.

ISW также не заметил значительного числа тепловых аномалий, зафиксированных сенсорами спутников NASA FIRMS, которые отслеживают природные пожары, но также улавливают признаки активных боевых действий.