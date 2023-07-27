ВИДЕО ⟩ Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали из-за отказа пожать руку россиянке

Золотая медалистка Олимпийских игр в Пекине и шестикратная чемпионка мира Ольга Харлан заявила AFP накануне соревнований, что не пожмет руку ни одному россиянину, с которым ей придется столкнуться.

Она стала первой спортсменкой, представлявшей свою страну на соревнованиях против российского или белорусского соперника после вторжения России в Украину.

Харлан была допущена к соревнованиям только сегодня утром. Вчера вечером Министерство спорта Украины изменило свою прежнюю позицию - не допускать спортсменов к соревнованиям против россиян и белорусов, которые выступают в качестве нейтральных участников.

Согласно новой политике, украинцы не допускаются к соревнованиям со спортсменами, представляющими Российскую Федерацию и Беларусь.

Смирнова выступала в качестве нейтрального участника.

⚡️Ukrainian fencer Olha Harlan refused to shake the hand of her russian rival Anna Smirnova.



Harlan defeated Smirnova at the world championship with a score of 15:7.



According to FIE rules, the athlete could be disqualified for refusing to shake hands. But the judges did not… pic.twitter.com/HNK35BzXkR — FLASH (@Flash_news_ua) July 27, 2023

Украинские теннисисты с самого начала полномасштабной войны играют против россиян и белорусов, но с теми, кто не является представителями своей страны. Они также воздерживаются от рукопожатий с соперниками.

«Они имеют право не пожимать друг другу руки, я не могу представить себе сценарий, при котором я бы это сделала, - сказала Харлан в интервью AFP. - У нас разные фронты, и у нас спорт, который является борьбой».

По мнению советника президента Украины Михаила Подоляка, решение федерации фехтования - это позор.