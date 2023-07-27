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ВИДЕО ⟩ Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали из-за отказа пожать руку россиянке

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Ольга Харлан.
Ольга Харлан. Фото: IMAGO/Matteo Arnoul / LiveMedia/IMAGO/Gruppo LiveMedia

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан была дисквалифицирована сегодня на чемпионате мира в Милане за отказ пожать руку победившей сопернице из России Анне Смирновой.

Золотая медалистка Олимпийских игр в Пекине и шестикратная чемпионка мира Ольга Харлан заявила AFP накануне соревнований, что не пожмет руку ни одному россиянину, с которым ей придется столкнуться.

Она стала первой спортсменкой, представлявшей свою страну на соревнованиях против российского или белорусского соперника после вторжения России в Украину.

Харлан была допущена к соревнованиям только сегодня утром. Вчера вечером Министерство спорта Украины изменило свою прежнюю позицию - не допускать спортсменов к соревнованиям против россиян и белорусов, которые выступают в качестве нейтральных участников.

Согласно новой политике, украинцы не допускаются к соревнованиям со спортсменами, представляющими Российскую Федерацию и Беларусь.

Смирнова выступала в качестве нейтрального участника.

Украинские теннисисты с самого начала полномасштабной войны играют против россиян и белорусов, но с теми, кто не является представителями своей страны. Они также воздерживаются от рукопожатий с соперниками.

«Они имеют право не пожимать друг другу руки, я не могу представить себе сценарий, при котором я бы это сделала, - сказала Харлан в интервью AFP. - У нас разные фронты, и у нас спорт, который является борьбой». 

По мнению советника президента Украины Михаила Подоляка, решение федерации фехтования - это позор.

«Решение Международной федерации фехтования дискредитировать легендарную украинскую фехтовальщицу за отказ пожать руку российской спортсменке свидетельствует о полном отсутствии эмпатии, непонимании эмоционального контекста и является абсолютно позорным», - заявил Подоляк в социальных сетях.

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