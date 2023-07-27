Эпоха глобального кипения ⟩ ООН: Июль стал самым жарким месяцем за всю историю человечества

Они предупредили, что заканчивающийся июль даст представление о будущем глобального климата.

В течение месяца в Европе, Азии и Северной Америке были установлены тепловые рекорды, а жаркая и сухая погода привела к широкомасштабным лесным пожарам в Канаде и Южной Европе.

В первые три недели июля средняя глобальная температура уже превысила все рекордные показатели, а Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и Европейская служба по изучению изменений климата Copernicus Climate Change Service (C3S) утверждают, что июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким июлем в истории и самым жарким месяцем в истории.

Карло Буонтемпо, директор C3S, отметил, что данные доступны с 1940-х годов, но аномалия настолько велика, что ученые полагают, что тепловой рекорд будет побит еще до конца месяца.

Помимо официальных данных, косвенные данные, такие как кольца деревьев и ледяные керны ледников, показывают, что температура, зафиксированная в июле этого года, является беспрецедентной за последние несколько тысяч лет.

Возможно, даже за более длительный период - за 100 000 лет, - добавил Буонтемпо.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после заявления ученых заявил, что эпоха глобального потепления закончилась и наступила эпоха глобального кипения, сообщает Guardian.