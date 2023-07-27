Эпоха глобального кипения ⟩ ООН: Июль стал самым жарким месяцем за всю историю человечества

Наблюдатели из ООН и Европейского союза заявили сегодня, что июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.
Они предупредили, что заканчивающийся июль даст представление о будущем глобального климата.
В течение месяца в Европе, Азии и Северной Америке были установлены тепловые рекорды, а жаркая и сухая погода привела к широкомасштабным лесным пожарам в Канаде и Южной Европе.
В первые три недели июля средняя глобальная температура уже превысила все рекордные показатели, а Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и Европейская служба по изучению изменений климата Copernicus Climate Change Service (C3S) утверждают, что июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким июлем в истории и самым жарким месяцем в истории.
Карло Буонтемпо, директор C3S, отметил, что данные доступны с 1940-х годов, но аномалия настолько велика, что ученые полагают, что тепловой рекорд будет побит еще до конца месяца.
Помимо официальных данных, косвенные данные, такие как кольца деревьев и ледяные керны ледников, показывают, что температура, зафиксированная в июле этого года, является беспрецедентной за последние несколько тысяч лет.
Возможно, даже за более длительный период - за 100 000 лет, - добавил Буонтемпо.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после заявления ученых заявил, что эпоха глобального потепления закончилась и наступила эпоха глобального кипения, сообщает Guardian.
«Изменение климата уже здесь. Это ужасно. И это только начало. Все еще возможно ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия и избежать самого худшего. Но это возможно только с драматическими, немедленными действиями по борьбе с изменением климата», - подчеркнул Гутерриш.
Потепление земного шара на 1,2 градуса Цельсия, произошедшее с конца XIX века, привело к тому, что аномальная жара стала чаще, продолжительнее и интенсивнее, а также привела к усилению экстремальных погодных явлений, таких как штормы и наводнения.
По данным ВМО, восемь лет, предшествовавших 2022 году, были самыми жаркими за всю историю наблюдений, хотя ожидалось, что погодное явление Ла-Нинья окажет охлаждающее действие. Теперь на смену ему пришло потепление Эль-Ниньо, усиления которого до конца года не ожидается.
«Экстремальная погода, из-за которой в июле так много людей оказались в беде, к сожалению, является суровой реальностью изменения климата и прогнозом на будущее», - заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.