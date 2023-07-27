Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и Анна Мажаева и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 27 июля:- кражи велосипедов увеличились на 70 %, огород в городе - просто развлечение или возможность для экономии, Яан Роозе впервые представил свою жену и рассказал о самом большом страхе в жизни
Сегодня в выпуске:
- На 70 % повысилось количество краж велосипедов. В чем причина, и что грозит ворам - выясняла наш корреспондент
- Коротко по стране: у 9000 свиней обнаружена африканская чума, беженцев, прервавших языковое обучение, попросят вернуть деньги, растет число детей с избыточным весом
- Огород в городе - просто развлечение или возможность для экономии? Сколько стоит грядка и кому она доступна, выясняла наша съёмочная группа
- Спецпрограмма для детей– "Тайны Балтийского моря", проходит музее природы. Что же делает Балтийское море таким уникальным, узнавала наш корреспондент
- Мировые новости: переворот в Нигере, Россия возобновляет выдачу электронных виз, тюлененок появился на свет в зоопарке Вены
- Всемирно известный канатоходец Яан Роозе впервые представит свою жену и расскажет о самом большом страхе в жизни. Подробности - в нашем сюжете
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 27 июля.