«Новости в 7» за 27 июля:- кражи велосипедов увеличились на 70 %, огород в городе - просто развлечение или возможность для экономии, Яан Роозе впервые представил свою жену и рассказал о самом большом страхе в жизни

Сегодня в выпуске:

- На 70 % повысилось количество краж велосипедов. В чем причина, и что грозит ворам - выясняла наш корреспондент

- Коротко по стране: у 9000 свиней обнаружена африканская чума, беженцев, прервавших языковое обучение, попросят вернуть деньги, растет число детей с избыточным весом

- Огород в городе - просто развлечение или возможность для экономии? Сколько стоит грядка и кому она доступна, выясняла наша съёмочная группа

- Спецпрограмма для детей– "Тайны Балтийского моря", проходит музее природы. Что же делает Балтийское море таким уникальным, узнавала наш корреспондент

- Мировые новости: переворот в Нигере, Россия возобновляет выдачу электронных виз, тюлененок появился на свет в зоопарке Вены

- Всемирно известный канатоходец Яан Роозе впервые представит свою жену и расскажет о самом большом страхе в жизни. Подробности - в нашем сюжете