В Москве 17-летнего подростка задержали по делу о подготовке теракта. Он якобы собирался взорвать объект газопроводной сети

По версии следствия, не позднее января 2023 года подросток решил совершить теракт. Для реализации задуманного он, утверждает СК, узнал в интернете, как изготовить самодельное взрывное устройство, а также изучил карты, на которых были отмечены объекты газопроводной сети Московского региона. После этого подросток якобы приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывчатки, и вскоре был задержан.