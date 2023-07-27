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Поможем министру: многих растрат можно было бы избежать

Хенри-Лаур Аллик Мейнхард Пулк
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Март Вырклаэв обратился за помощью, но никто не хочет помогать. Кроме Postimees. Мы поможем!
Март Вырклаэв обратился за помощью, но никто не хочет помогать. Кроме Postimees. Мы поможем! Фото: Madis Veltman

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) недавно призвал общественность и предпринимателей замечать растраты в государственном аппарате и сообщать об этом государству.

А именно, государству необходимо срочно сокращать расходы, чтобы государственный бюджет начал хоть немного двигаться в сторону сбалансированности. Postimees попытался помочь министру финансов и спросил нескольких экспертов и специалистов, на что государство тратит слишком много. Но как оказалось, задача сложнее, чем предполагалось.

Это связано с тем, что в результате хитросплетений сотрудников Министерства финансов госбюджет сделан более-менее таким же сложным для понимания, как код Энигмы, и не только для простых людей, но и для политиков.

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