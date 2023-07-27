Поможем министру: многих растрат можно было бы избежать

А именно, государству необходимо срочно сокращать расходы, чтобы государственный бюджет начал хоть немного двигаться в сторону сбалансированности. Postimees попытался помочь министру финансов и спросил нескольких экспертов и специалистов, на что государство тратит слишком много. Но как оказалось, задача сложнее, чем предполагалось.