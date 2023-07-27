Число желающих попасть в дома престарелых резко возросло за месяц

В результате вступившей в силу с 1 июля реформы системы социального попечения число желающих попасть в дома престарелых, по данным компании Elora, за один месяц увеличилось в три раза.
По словам члена правления компании Elora Мерле Вахера, только за июль количество заявок увеличилось на столько же, на сколько за три предыдущих месяца вместе взятых. «Интерес к местам в домах престарелых резко возрос, в основном благодаря реформе системы социального попечения, которая сделала условия финансирования более благоприятными для пожилых людей и их родственников. Если раньше человеку самому приходилось оплачивать место в доме попечения, которое могло составлять до тысячи евро, то теперь оно составляет в среднем пару сотен евро», - пояснила глава Elora, объясняя масштабы влияния реформы.
По словам Мерле Вахер, количество заявок фактически начало расти раньше, но с условием, что место будет запрашиваться с 1 июля, когда вступят в силу новые условия финансирования. «Это показывает, насколько значительная часть людей откладывает принятие решения из-за денег. Люди часто думают, что дома престарелых - это удобная услуга для близких, которые не хотят или не желают сами ухаживать за своим пожилым близким, но в действительности для многих пожилых людей дома престарелых - это единственная возможность получить необходимую квалифицированную помощь и оборудование, без которых их здоровье ухудшилось бы гораздо быстрее», - сказала Вахер.
Процесс подачи заявки на место в доме престарелых также частично изменился в связи с реформой системы социального попечения. «Вместе с государственным финансированием появилась обязанность местных самоуправлений оценивать соответствие требованиям людей, проживающих в их районе. С одной стороны, это разумно и понятно, так как деньги должны использоваться обоснованно, но в то же время это усложняет и отнимает много времени при подаче заявления на получение места», - отметила Вахер.
«В настоящее время реформа системы социального попечения застопорилась, поскольку только в одном самоуправлении сегодня несколько десятков пожилых людей ожидают решения по дому престарелых», - сказала член правления Elora, приведя в пример время, затрачиваемое на оценку. Это, по словам Вахер, в свою очередь, вызывает недовольство жителей и их родственников, которые надеялись на обещанное финансирование с 1 июля.
«Несмотря на первые трудности, мы видим, что государственная реформа выполняет свою задачу, поскольку интерес к домам престарелых значительно возрос. Поскольку это серьезное решение как для пожилого человека, так и для его близких, я всегда рекомендую перед выбором проконсультироваться в доме престарелых, проверить, насколько предлагаемые услуги, медицинское оборудование и компетентность персонала соответствуют потребностям пожилого человека, находящегося в доме престарелых. Мы разработали специальную систему консультаций, которая позволяет определить эти потребности и тем самым помочь в процессе выбора», - подытожила Вахер.
В состав Elora Hospitals входят три больницы сестринского ухода и два дома престарелых, что делает ее самой крупной группой больниц и домов престарелых в Эстонии. Название Elora было введено весной этого года, чтобы объединить больницу Кейла, больницу Каллавере и лечебный центр Хийу, которые в течение последних нескольких лет были объединены в одну группу.