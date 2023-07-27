Число желающих попасть в дома престарелых резко возросло за месяц

По словам члена правления компании Elora Мерле Вахера, только за июль количество заявок увеличилось на столько же, на сколько за три предыдущих месяца вместе взятых. «Интерес к местам в домах престарелых резко возрос, в основном благодаря реформе системы социального попечения, которая сделала условия финансирования более благоприятными для пожилых людей и их родственников. Если раньше человеку самому приходилось оплачивать место в доме попечения, которое могло составлять до тысячи евро, то теперь оно составляет в среднем пару сотен евро», - пояснила глава Elora, объясняя масштабы влияния реформы.

По словам Мерле Вахер, количество заявок фактически начало расти раньше, но с условием, что место будет запрашиваться с 1 июля, когда вступят в силу новые условия финансирования. «Это показывает, насколько значительная часть людей откладывает принятие решения из-за денег. Люди часто думают, что дома престарелых - это удобная услуга для близких, которые не хотят или не желают сами ухаживать за своим пожилым близким, но в действительности для многих пожилых людей дома престарелых - это единственная возможность получить необходимую квалифицированную помощь и оборудование, без которых их здоровье ухудшилось бы гораздо быстрее», - сказала Вахер.