Видео ⟩ В Греции из-за ландшафтного пожара взорвался склад боеприпасов

«Склад боеприпасов на базе ВВС Неа Анхиалос местами загорелся, произошел взрыв», - сообщил представитель пожарной службы Яннис Артопиос.

Объявлена тревога для эвакуации с места происшествия. Есть информация о пострадавших. Они получили ранения от осколков разбитых окон.

Момент взрыва был запечатлен на камеру во время репортажа местного телеканала Astra, когда взрывная волна едва не повалила репортера на землю.

Massive explosion in an airforce ammunition depot in Volos (#Βολος) after flames entered the area surrounding the base of the 111th fighter wing.



Massive fires (#φωτιες) continue to burn in Magnesia for a second day, where two people lost their life yesterday. pic.twitter.com/v2aT8OMR0E — Damage Control (@WarInUkraineYet) July 27, 2023

По данным AFP, два человека уже погибли в результате ландшафтных пожаров, вспыхнувших вчера недалеко от промышленного города Волос.

Один из погибших - пастух, который пытался спасти своих животных. Также в прибрежной зоне недалеко от города была обнаружена пожилая женщина, сгоревшая в автофургоне.