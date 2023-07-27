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Видео ⟩ В Греции из-за ландшафтного пожара взорвался склад боеприпасов

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Пожарный тушит ландшафтный пожар, возникший вчера вблизи города Волос.
Пожарный тушит ландшафтный пожар, возникший вчера вблизи города Волос. Фото: IKONOMOU VASSILIS

В центральной части Греции возле города Неа Анхиалос в результате ландшафтного пожара загорелся склад боеприпасов, раздаются взрывы, сообщило греческое государственное телевидение ERT.

«Склад боеприпасов на базе ВВС Неа Анхиалос местами загорелся, произошел взрыв», - сообщил представитель пожарной службы Яннис Артопиос.

Объявлена тревога для эвакуации с места происшествия. Есть информация о пострадавших. Они получили ранения от осколков разбитых окон.

Момент взрыва был запечатлен на камеру во время репортажа местного телеканала Astra, когда взрывная волна едва не повалила репортера на землю.

По данным AFP, два человека уже погибли в результате ландшафтных пожаров, вспыхнувших вчера недалеко от промышленного города Волос.

Один из погибших - пастух, который пытался спасти своих животных. Также в прибрежной зоне недалеко от города была обнаружена пожилая женщина, сгоревшая в автофургоне.

По данным пожарной службы, в сегодняшних работах по тушению задействованы семь самолетов и три вертолета.

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