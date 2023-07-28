Переворот в Нигере: у сторонников путчистов замечены российские флаги

Часть митингующих позже напала на штаб-квартиру партии свергнутого президента Мохамеда Базума и подожгла ее.

Официально Россия, наряду с другими странами, выступила за освобождение свергнутого президента Базума, которого удерживают путчисты.

На данный момент неясно, кто руководит западноафриканской страной. Командующий армией выступил в поддержку путчистов, по его словам, ради сохранения единства вооруженных сил.

Сама хунта не объявляла, кто ее возглавляет.

По государственному телевидению повторялось ночное заявление о свержении президента, перемежавшееся с патриотической музыкой и стихами из Корана. Программу новостей, обычно выходящую в эфир в обеденное время, в этот раз не показали.

Однако в столице Нигера Ниамее магазины и рынки открылись в обычное время, а после утренних ливней на улицы вышли и сторонники путчистов.

Сотни из них собрались у здания Национальной ассамблеи. Некоторые размахивали флагами, другие держали плакаты «Долой Францию!» и «Иностранные базы вон!».

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Нигер – один из ключевых партнеров Запада в регионе

Нигер до 1960 года был колонией Франции, которая до сих пор сохраняет там значительное влияние и военные базы.