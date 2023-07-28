Дело о листерии: суд отклонил жалобу рыбопереработчика M.V. Vool

Компания M.V.Wool подала в Таллиннский административный суд иск в отношении Сельскохозяйственного и продовольственного департамента после имевшего место в 2019 году случая с выявлением в продукции предприятия листерии, в результате которого 25 ноября 2019 года были закрыты рыбоперерабатывающие цеха в Харку и Вихтерпалу, чем по существу была была приостановлена деятельность компании.

По словам заведующей юридическим отделом Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Аве Мяги, решение суда показывает, что защита здоровья людей и интересов потребителей является самым важным. «Поскольку компания M.V.Wool не приняла всех мер для обеспечения безопасности пищевых продуктов, департамент приостановил деятельность рыбных цехов Харку и Вихтерпалу, наложив судебный запрет, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. Суд согласился с тем, что оспариваемые судебные запреты были законными», - сообщила Мяги.

Мяги отметила, что, по мнению суда, компания с помощью жалообы пыталась создать впечатление, как будто департамент своим предписанием слишком остро отреагировал на ситуацию. «Однако, по мнению суда, M.V.Wool полностью игнорировал тот факт, что из-за употребления в пищу его продукции и обнаруженного там штамма Listeria monocytogenes ST1247 в различных странах Европы заболевали и умирали люди», - добавила она.