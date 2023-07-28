Дело о листерии: суд отклонил жалобу рыбопереработчика M.V. Vool

Административный суд постановил отклонить жалобу рыбоперерабатывающего предприятия M.V. Wool по делу о листерии и признал правоту Сельскохозяйственного и продовольственного департамента. По оценке суда, право потребителя на безопасные продукты питания преобладает над правом заявителя на предпринимательскую деятельность.
Компания M.V.Wool подала в Таллиннский административный суд иск в отношении Сельскохозяйственного и продовольственного департамента после имевшего место в 2019 году случая с выявлением в продукции предприятия листерии, в результате которого 25 ноября 2019 года были закрыты рыбоперерабатывающие цеха в Харку и Вихтерпалу, чем по существу была была приостановлена деятельность компании.
По словам заведующей юридическим отделом Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Аве Мяги, решение суда показывает, что защита здоровья людей и интересов потребителей является самым важным. «Поскольку компания M.V.Wool не приняла всех мер для обеспечения безопасности пищевых продуктов, департамент приостановил деятельность рыбных цехов Харку и Вихтерпалу, наложив судебный запрет, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. Суд согласился с тем, что оспариваемые судебные запреты были законными», - сообщила Мяги.
Мяги отметила, что, по мнению суда, компания с помощью жалообы пыталась создать впечатление, как будто департамент своим предписанием слишком остро отреагировал на ситуацию. «Однако, по мнению суда, M.V.Wool полностью игнорировал тот факт, что из-за употребления в пищу его продукции и обнаруженного там штамма Listeria monocytogenes ST1247 в различных странах Европы заболевали и умирали люди», - добавила она.
Как также отметил суд, Сельскохозяйственный и продовольственный департамент неоднократно направлял предприятию распоряжения с целью устранения штамма ST1247, загрязняющего продукты в производственной среде. Суд согласился с тем, что, несмотря на возникшую проблему, компания не предприняла активных действий по устранению возникшего нарушения.
Поскольку предприятие не обеспечило безопасность продукции, в 2019 году департамент приостановил деятельность рыбных цехов компании. По мнению суда, направленные департаментом предписания были крайней мерой, чтобы обеспечить высокий уровень охраны здоровья при потреблении продукции M.V.Wool и искоренить распространение штамма на заводах предприятия, поскольку предыдущие предписания не подействовали.
Глядя на то, как часто департамент брал образцы продукции M.V.Wool и как часто обнаруживались продукты, содержащие листерию, по мнению суда, это скорее свидетельствует о том, что очень активная работа департамента по анализу продукции предотвратила тот факт, что вспышек заболеваний в 2019 году не было.
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент подчеркивает, что задачей предприятия является обеспечение производственной среды, исключающей загрязнение пищевых продуктов. Суд также согласился с позицией департамента о том, что производственная среда и безопасность пищевых продуктов не могут быть отделены друг от друга, поскольку производственная среда и гигиена производства влияют на безопасность пищевых продуктов.