Видео ⟩ «Глубокоуважаемый Владимир Васильевич»: как Путин отреагировал на странную оговорку патриарха Кирилла

Патриарх оговорился в начале своего выступления, когда приветствовал глав государств – участников форума. Путин в этот момент сидел поджав губы, а затем начал улыбаться. Видео выступления главы РПЦ опубликовал кремлевский пул сотрудников РИА Новости.

В своей речи патриарх Кирилл заявил, что с декабря 2021 года Русская православная церковь открыла в 25 африканских странах свыше 200 приходов, а Москва никогда не рассматривала Африку как объект для колонизации. Также он отметил, что большинство африканских стран отвергают легализацию однополых союзов, эвтаназии и прочих, по его мнению, «грехов».