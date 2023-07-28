Установившая рекорд Эстонии спринтерша завоевала на Олимпийском фестивале вторую медаль

В спринте на 200 м она завоевала бронзу. В финале Отть, которой в апреле исполнилось 16 лет, пробежала дистанцию за 24,21. Помимо этого, спортсменка с этим временем установила и рекорд Эстонии в группе U18. До этого рекорд (24,30) последние 18 лет принадлежал Эбе Рейер.

Соревнования в Словении были очень успешными для Отть, так как два дня назад она выиграла золотую медаль в беге на 100 метров со временем 11.80. При этом квалификационную дистанцию она преодолела за 11,67, что стало рекордом соревнований.