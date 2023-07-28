Установившая рекорд Эстонии спринтерша завоевала на Олимпийском фестивале вторую медаль

Эстонская спринтерша Мия Отть завоевала накануне на проходящем в словенском Мариборе Олимпийском фестивале вторую медаль.
В спринте на 200 м она завоевала бронзу. В финале Отть, которой в апреле исполнилось 16 лет, пробежала дистанцию за 24,21. Помимо этого, спортсменка с этим временем установила и рекорд Эстонии в группе U18. До этого рекорд (24,30) последние 18 лет принадлежал Эбе Рейер.
Соревнования в Словении были очень успешными для Отть, так как два дня назад она выиграла золотую медаль в беге на 100 метров со временем 11.80. При этом квалификационную дистанцию она преодолела за 11,67, что стало рекордом соревнований.
Мия Отть стала четвертой эстонской спортсменкой, завоевавшей как минимум две медали на Европейском олимпийском фестивале. В 2005 году спортсменка Кайре Лейбак завоевала две золотые медали, в 2019 году велосипедист Мадис Михкельс повторил достижение Лейбак, а Кристина Шмигун-Вяхи, завоевавшая серебро и бронзу в 1993 году, является единственной зимней спортсменкой, имеющей две медали Олимпийского фестиваля.