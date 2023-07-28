Налоговики: в Россию и Беларусь по-прежнему пытаются отправлять санкционные товары

Руководитель таможенного управления Налогово-таможенного департамента Альбина Саар и глава отдела сортировки посылок Omniva Эдуард Решетов ежедневно сталкиваются со случаями, когда как частные лица, так и предприятия пытаются отправить запрещенные товары по почте из Эстонии в Россию или Беларусь и наоборот.

«Например, с 1 марта по 30 июня этого года для дополнительной проверки мы вскрыли 1603 почтовых посылки и в 113 случаях выявили нарушения санкций, - сказал Саар, - При незначительных нарушениях посылка возвращается отправителю, при серьезных нарушениях возбуждается уголовное судопроизводство».

По словам Решетова, популярные товары, которые пытаются отправить в Россию и Беларусь, это, например, всевозможная электроника, запчасти для автомобилей и мотоциклов, но также брендовая одежда и аксессуары, стоимость которых превышает 300 евро, конькобежные ботинки и лезвия, оборудование для дайвинга.

«Однако, если говорить о ввозе подсанкционных товаров, то есть о товарах, отправленных в Эстонию из России и Беларуси, то с момента введения санкций люди то ли по незнанию, то ли намеренно пытались в основном отправить в Эстонию косметические средства, такие как шампуни, крема и зубную пасту; мясо, лекарства, но и компакт-диски и виниловые пластинки; мобильные телефоны и другую технику, а также табачные изделия, особенно жидкости для электронных сигарет и сами э-сигареты», - отметила Саар.