Bolt выведет на улицы Таллинна электромобили Tesla

Добавление Tesla к платформе Bolt - это был первый шаг в инвестициях в электромобили, которые планируется внедрять постепенно. Эстония является первой страной, в которой будут представлены новые машины, в ближайшие месяцы Tesla появится еще в нескольких европейских городах.

«Наши 3,5 миллиона водителей и курьеров являются источником жизненной силы нашей платформы, и то, насколько хорошо они принимают наши инициативы, является ключом к успеху Bolt. Появлением Tesla в Таллинне мы надеемся вдохновить людей еще больше пользоваться новыми и устойчиво развивающимися транспортными средствами», - сказал руководитель отдела водительских услуг компании Bolt Оскар Рыым.

Электромобили Tesla. Фото: Bolt

«Эстония - первый рынок, где мы тестируем более широкое внедрение автомобилей Tesla. В зависимости от рыночных нюансов, отзывов менеджеров и клиентов, а также возможностей зарядной сети мы также можем выходить на другие рынки», - сказал он.