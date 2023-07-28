Эксперт: студенты расхватывают квартиры в Тарту, цены почти столичные

Эта ситуация традиционно возникает перед началом учебного года: возрастает спрос на съемное жилье в Тарту. В этом году цены на аренду наиболее популярных квартир в Тарту уже приближаются к таллиннским.
Наступило то время года, когда студенты, предпочитающие жить в квартире, а не в общежитии, ищут жилье на новый учебный год. По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, цены на аренду недвижимости в университетском городе Тарту уже сравнялись с таллиннскими.
«По сравнению со столицей в Тарту предлагается в три–четыре раза меньше квартир, а рост спроса на квартиры с осенним заселением начался уже с Иванова дня. В Тарту недвижимость дешевле, но, например, цена аренды популярных двухкомнатных квартир приближается к столичной», - сказал Ребане.
По словам Ребане, ситуация на рынке аренды в Пярну, третьем по величине городе Эстонии, значительно отличается от таллиннской и тартуской.
«Договоры в основном заключаются только на зимний сезон, так как летом используются модели краткосрочной аренды», – сказал Ребане, добавив, что в осенне-зимний сезон вполне приличную квартиру в Пярну можно снять за 200 евро в месяц, что значительно ниже, чем в Таллинне и Тарту.
В Тарту, по словам Ребане, цикл аренды сдвинулся на более ранний срок, и люди уже готовы платить 600–700 евро в месяц.
«Помощь родителей, как в аренде, так и в части самофинансирования первого жилья, стала более распространенной, чем 10-15 лет назад, - говорит он. - Население стало более обеспеченным, сбережений больше. Если вам нужно только место для проживания, пока ваш ребенок учится в вузе, то разумнее и дешевле будет снять квартиру».
Однако если речь идет о более долгосрочных планах, то покупка квартиры в долгосрочной перспективе более выгодна, чем аренда, поскольку процентные ставки по кредитам в определенный момент снова начнут снижаться, а арендные платежи со временем будут расти. Кроме того, цены на недвижимость будут расти, хотя бы из-за инфляции.
По мнению Танеля Ребане, рынок аренды недвижимости в настоящее время переживает совершенно нормальный период, а пик предложений в этом секторе пришелся на осень прошлого года. Во многом это связано с тем, что до второй половины 2021–2022 годов активно покупалась недвижимость для сдачи в аренду, а осенью прошлого года она вышла на рынок.
«Сейчас рынок успокоился, и по количеству предложений в Таллинне мы сейчас вдвое отстаем от пика. Наибольшее количество предложений - в центре Таллинна, но студентам, видимо, не по карману снимать квартиру в центре города, или, по крайней мере, это нерационально», - считает Ребане.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor, цены на рынке аренды быстро выросли после завершения пандемии коронавируса в конце 2021 года и в первой половине 2022 года.
Это было связано с рядом факторов: цены на недвижимость сильно выросли, сектор стартапов был очень активен, требовалось много иностранной рабочей силы, и этим людям нужно было где-то жить. Во второй половине 2022 года наметился небольшой спад, поскольку спрос снизился.
«Для инвестора доходность арендной недвижимости в настоящее время невысока, но поскольку дно, похоже, достигнуто, перспективы вырисовываются неплохие», - говорит Ребане. Он считает, что общий рост цен, вероятно, перекинется и на рынок аренды и что в ближайшей перспективе нет оснований ожидать значительного снижения цен на съемное жилье.