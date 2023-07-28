Эксперт: студенты расхватывают квартиры в Тарту, цены почти столичные

Наступило то время года, когда студенты, предпочитающие жить в квартире, а не в общежитии, ищут жилье на новый учебный год. По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, цены на аренду недвижимости в университетском городе Тарту уже сравнялись с таллиннскими.

«По сравнению со столицей в Тарту предлагается в три–четыре раза меньше квартир, а рост спроса на квартиры с осенним заселением начался уже с Иванова дня. В Тарту недвижимость дешевле, но, например, цена аренды популярных двухкомнатных квартир приближается к столичной», - сказал Ребане.

По словам Ребане, ситуация на рынке аренды в Пярну, третьем по величине городе Эстонии, значительно отличается от таллиннской и тартуской.

«Договоры в основном заключаются только на зимний сезон, так как летом используются модели краткосрочной аренды», – сказал Ребане, добавив, что в осенне-зимний сезон вполне приличную квартиру в Пярну можно снять за 200 евро в месяц, что значительно ниже, чем в Таллинне и Тарту.

В Тарту, по словам Ребане, цикл аренды сдвинулся на более ранний срок, и люди уже готовы платить 600–700 евро в месяц.