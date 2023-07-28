В Эстонии появится центр военной медицины и медицины катастроф

Завершение строительства нового здания значительно улучшит возможности обучения военной медицине и условия Центра здоровья Сил обороны, что также улучшит качество услуг.

«Военный городок Раади - один из наших приоритетов, в который мы планируем вложить в ближайшие годы более 35 миллионов евро. В результате инвестиций мы модернизируем условия труда военнослужащих, начнем предоставлять современную учебно-тренажерную среду и значительно сократим текущие административные расходы на содержание необходимой инфраструктуры», - заявил глава Южного портфеля RKIK Пеэтер Карья.

«В дополнение к недавно объявленному заказу на строительство центра военной медицины и медицины катастроф, недавно мы заложили первый камень в фундамент нового административного здания в Раади, а к концу года мы сможем начать строительство нового здания для профессиональной подготовки военнослужащих. Благодаря всем этим новым зданиям кампус станет полноценной и современной средой для обучения военных», - добавил Карья.

Центр объединит в себе Центр здоровья Сил обороны, центральный склад лекарственных препаратов Сил обороны и другие действующие в настоящее время ключевые объекты медицинской подготовки. Планируемый центр будет включать в себя учебные помещения с различными функциями, а также помещения для моделирования чрезвычайных ситуаций.

«Предлагаемые объекты позволят создать среду, в которой можно будет моделировать самые разные ситуации - от оказания первой помощи при тяжелых травмах на поле боя до подготовки медицинских бригад в условиях массовых поражений и госпитальной подготовки на различных уровнях управления. Это так называемый полигон военной медицины, где можно отрабатывать действия в различных кризисных медицинских ситуациях как в военных, так и в мирных условиях и тем самым поддерживать всестороннюю оборону страны путем подготовки медицинской готовности», - заявил руководитель центра военной медицины и медицины катастроф Академии Сил обороны Ахти Варблане.