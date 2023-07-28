Попытка кремлевского лидера Владимира Путина продемонстрировать свой авторитет открывшимся вчера саммитом Россия-Африка грозит наоборот закончиться унижением, поскольку ряд африканских государств решили не посылать своих лидеров на престижное мероприятие президента страны-агрессора, когда напряжение в связи с выходом России из «зерновой сделки» выросло до предела.
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Лидеры Африки бойкотируют путинский саммит во избежание сближения с Россией
Хотя, по данным России, в двухдневном саммите примут участие делегации из 49 стран, африканких лидеров в Санкт-Петербурге находится лишь 17. Четыре года назад в аналогичном форуме участвовали 45 глав стран Африки. Среди прочих приглашение к участию не приняли крупные державы континента – президент Нигерии Бола Тинубу и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, а также лидер Руанды Поль Кагаме.