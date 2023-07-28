Пт, 28.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Лидеры Африки бойкотируют путинский саммит во избежание сближения с Россией

Postimees
Facebook Twitter
Comments 1
Российский президент Владимир Путин в четверг в день открытия саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.
Российский президент Владимир Путин в четверг в день открытия саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Фото: Pavel Bednjakov / Sputnik / Reuters / Scanpix

Попытка кремлевского лидера Владимира Путина продемонстрировать свой авторитет открывшимся вчера саммитом Россия-Африка грозит наоборот закончиться унижением, поскольку ряд африканских государств решили не посылать своих лидеров на престижное мероприятие президента страны-агрессора, когда напряжение в связи с выходом России из «зерновой сделки» выросло до предела.

Хотя, по данным России, в двухдневном саммите примут участие делегации из 49 стран, африканких лидеров в Санкт-Петербурге находится лишь 17. Четыре года назад в аналогичном форуме участвовали 45 глав стран Африки. Среди прочих приглашение к участию не приняли крупные державы континента – президент Нигерии Бола Тинубу и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, а также лидер Руанды Поль Кагаме.

Кения, чей президент Уильям Руто также отсался дома, назвал принятое на прошлой неделе Москвой решение о выходе из «зернового соглашения» ударом в спину африканским странам, где миллионы людей из-за засухи находятся под угрозой голодной смерти, сообщает Times.

Facebook Twitter
Comments 1

Ключевые слова

Наверх