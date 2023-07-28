Лидеры Африки бойкотируют путинский саммит во избежание сближения с Россией

Хотя, по данным России, в двухдневном саммите примут участие делегации из 49 стран, африканких лидеров в Санкт-Петербурге находится лишь 17. Четыре года назад в аналогичном форуме участвовали 45 глав стран Африки. Среди прочих приглашение к участию не приняли крупные державы континента – президент Нигерии Бола Тинубу и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, а также лидер Руанды Поль Кагаме.