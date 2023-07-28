Суд: эстонцев заманивали в Финляндию на принудительную работу и подвергали издевательствам

По словам прокурора, эстонцев и латышей по сути заманивали в Финляндию на принудительную работу.

«Потерпевших подвергали издевательствам, если они требовали зарплату у представителей компании, чтобы запугать проживающих в одной квартире работников, заставить их отказаться от требования зарплаты и подчинить воле работодателей», - отметила прокуратура.

По данным Центральной криминальной полиции (KRP), в период с 2020 по 2022 год предполагаемая преступная группировка наняла сотни рабочих из-за рубежа. По делу, находящемуся в ведении окружного суда, жертвами жестокой торговли людьми являются 11 человек.

Прокуратура требует приговорить нескольких подсудимых к тюрмному сроку. Обвиняемые совершение преступлений отрицали.

По словам прокурора, пострадавшим была обещана работа и бесплатное проживание в Финляндии, но большая часть зарплаты не выплачивалась, а деньги на проживание у них отбирали. KRP ранее заявляла, что несколько пострадавших не могут вернуться на родину и вынуждены продолжать работу, даже если не хотят этого.

По словам прокурора, работников искусственно регистрировали как малые предприятия, что позволило избежать установленных законом платежей работодателя. По словам прокурора, пенсионные страховые выплаты были уклонены почти на 2,3 млн евро.