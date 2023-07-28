Пострадали две женщины и трое детей: водитель BMW спровоцировал аварию на шоссе Таллинн-Тарту

В четверг в 13.15 спасатели выехали на место ДТП с участием двух автомобилей в поселке Кальме волости Пыльтсамаа на 118-м километре шоссе Таллинн-Тарту, чтобы устранить опасность возгорания.
36-летний мужчина на автомобиле BMW X1, выезжая со второстепенной дороги, врезался в автомобиль BMW X5, которым управляла 42-летняя женщина, ехавшая по главной дороге.
Пассажирку, сидевшую рядом с водителем, доставили в больницу, а матери и трем детям, находившимся в другой машине, была оказана первая помощь на месте.
Спасатели обеспечили безопасность дорожного движения, отбуксировав разбитые автомобили на обочину, очистив дорогу от обломков и засыпав их опилками.