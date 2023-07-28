Пострадали две женщины и трое детей: водитель BMW спровоцировал аварию на шоссе Таллинн-Тарту

36-летний мужчина на автомобиле BMW X1, выезжая со второстепенной дороги, врезался в автомобиль BMW X5, которым управляла 42-летняя женщина, ехавшая по главной дороге.

Пассажирку, сидевшую рядом с водителем, доставили в больницу, а матери и трем детям, находившимся в другой машине, была оказана первая помощь на месте.