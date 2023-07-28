Молодой футболист из Эстонии перешел в один из лучших бельгийских клубов

18-летний нападающий таллиннского «Калева» Рамол Силламаа подписал контракт с бельгийским клубом высшей лиги «Гент».
В мае футболист проходил в клубе испытания. Он настолько хорошо проявил себя, что заслужил двухлетний профессиональный контракт и вошел в состав дублирующей команды «Гента».
«Гент» является одним из лучших клубов бельгийской Высшей лиги. В прошлом сезоне они заняли четвертое место и таким образом получили место во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где встретятся с командой «Жилина», обыгравшей таллиннскую «Левадию». В этом же турнире в прошлом сезоне они также дошли до четвертьфинала, где им пришлось признать превосходство «Вест Хэм Юнайтед», выигравшего турнир.
Воспитанник «Калева» дебютировал в представительской команде в 2020 году. В этом сезоне он сыграл 14 матчей в Премиум-лиге, забил два гола и отдал три результативных передачи. В последний раз он входил в состав команды 11 июля, когда «Калев» проиграл «Левадии» 1:2.