Молодой футболист из Эстонии перешел в один из лучших бельгийских клубов

В мае футболист проходил в клубе испытания. Он настолько хорошо проявил себя, что заслужил двухлетний профессиональный контракт и вошел в состав дублирующей команды «Гента».

«Гент» является одним из лучших клубов бельгийской Высшей лиги. В прошлом сезоне они заняли четвертое место и таким образом получили место во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где встретятся с командой «Жилина», обыгравшей таллиннскую «Левадию». В этом же турнире в прошлом сезоне они также дошли до четвертьфинала, где им пришлось признать превосходство «Вест Хэм Юнайтед», выигравшего турнир.