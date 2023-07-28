ФОТО ⟩ Барби бы одобрила! В Падизе продается отличный хутор

Хутор Вяйке-Аавику, также известный как мастерская Мяэрамяэ, находится в лесу, неподалеку от Падизе. На участке площадью 1,8 га расположены отремонтированный в 2008 году жилой дом, мастерская, сарай, хлев, баня по-черному и недавно построенная на берегу пруда обычная баня. За все это добро собственник хочет получить 230 000 евро.

Фото: KV.EE

На первом этаже дома, который был реновирован в 2008 году, расположены прихожая, кладовая, две ванные комнаты с туалетами, кухня, гостиная и еще одна небольшая комната. Этажом выше находятся три спальни и кабинет. Жилище отапливается печью и плитой, также есть воздушно-тепловой насос. В одной ванной пол с подогревом, в другой есть печь.

Фото: KV.EE

Мастерская, имеющая шестиугольную форму, построена в 2010 году. Крепкий бревенчатый дом строился с расчетом на круглогодичное проживание. Отапливать его можно как камином, так и воздушно-тепловым насосом. Есть вода, электричество и все остальное необходимое для жизни.

Фото: KV.EE

До сих пор мастерская площадью 83 м2 использовалась как рабочее помещение и для организации мастер-классов. Также здесь устраивались концерты Тыниса Мяги, Пирьо Леванди и многих других звезд.

Фото: KV.EE