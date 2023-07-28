Суд: решение департаментов о закрытии MEM Cafe было обоснованным

В ноябре 2021 года PPA вынес предписание фирме OÜ MEM kohvikud за то, что сотрудники MEM Cafe не проверяли у посетителей наличие сертификата вакцинации против COVID-19 или сертификата перенесенного заболевания COVID-19.

На тот момент действовало постановление правительства, которое налагало такую обязанность на всех владельцев кафе, предоставляющих возможность употребления пищи на территории заведения. PPA обязала кафе выполнить требования, однако в ходе проверки было установлено, что нарушение продолжается, и кафе не прекратило его даже после неоднократного наложения штрафных санкций. Тогда PPA обратился в Департамент здоровья, и 29 ноября 2021 года департамент вынес предписание о закрытии кафе.

Суд согласился с доводами Департамента здоровья о том, что закрытие было единственной эффективной мерой, отвечающей общественным интересам.

Суд также постановил, что PPA обладал полномочиями и компетенцией для проведения наблюдения, вынесения предписания о наложении штрафных санкций и применения мер, предусмотренных Законом об общественном порядке, при входе в кафе.