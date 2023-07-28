Выручка предприятий розничной торговли падает, но потребительского дна пока не видно

Доход предприятий розничной торговли в июне упал за год на 8% в постоянных ценах до 896 млн евро, сообщает Департамента статистики. Однако по мнению экономистов, дно потребления еще не наступило.
Если в мае выручка в годовом исчислении сократилась на 10%, то в июне снижение несколько замедлилось. «На сокращение дохода от продаж в июне более всего повлияли магазины промышленных товаров, где за год продажи сократились на 12%»,- отмечает аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак.
Доход магазинов промтоваров уменьшился по сравнению с июнем прошлого года в большинстве отраслей, продажи выросли на 2% лишь у аптек и магазинов косметики. Больше всего сократилась выручка магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн – падение на 21%.
Люди откладывают покупку товаров, не связанных с первой необходимостью
При этом по словам старшего экономиста Swedbank Лийз Эльмик, потребление на одного человека упало еще больше, поскольку по сравнению с прошлым годом сейчас в Эстонии живет больше как постоянных жителей, так и иностранных туристов. «Помимо тощего кошелька, желание посещать торговые центры в июне, возможно, снизила теплая и солнечная погода», - также говорится в ее комментарии.
«Объем розничных продаж падал последние десять месяцев. За последние четыре месяца помимо этого снизился и товарооборот магазинов. Из-за роста цен выросли продажи товаров первой необходимости – продуктов питания и лекарств. Поскольку у многих на прочее денег не хватает, люди откладывают покупку других товаров, например, товаров для дома, электроники, одежды и обуви. Продажи аптек поддерживаются значительным повышением пенсий», - продолжает Эльмик.
Падение объемов продаж в Эстонии является одним из сильнейших в Европе. Отчасти это объясняется гораздо более высокой инфляцией в сравнении с другими странами. Осенью, как отмечает Эльмик, картина потребления должна улучшиться. По ее словам, зарплаты и пенсии вновь растут быстрее цен, хотя потребуется некоторое время, чтобы покупательная способность вернулась к прежним уровням. По мнению экономиста, кроме того, планируемое повышение налогов, вероятно, приведет к увеличению потребления в последние месяцы года.
За первые шесть месяцев 2023 года выручка предприятий розничной торговли Эстонии уменьшилась в годовом разрезе на 9%.