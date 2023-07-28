Запрет российских телеканалов в Эстонии остается в силе

TTJA указал, что до начала войны 24 февраля прошлого года на каналах «РТР Планета» и TVCI шли передачи, отрицающие суверенитет независимых стран, включая Украину и страны Балтии, и порочащие граждан других стран.

Перед военным нападением Российской Федерации передачи телеканалов призывали к военным действиям. Также по телеканалам звучали призывы поддерживать позицию РФ и сотрудничать в проведении военной агрессии. По данным TTJA, такая же оценка применялась и к веб-сайтам, в отношении которых в прошлом году был введен судебный запрет от 9 марта. Суд согласился с этими выводами TTJA.

Суд согласился с ответчиком в том, что с точки зрения общественного порядка и национальной безопасности Эстонии опасно, если под лозунгом свободы печати и слова осуществляется сознательное и систематическое распространение информации, которая может оправдывать, скрывать или преуменьшать преступления против человечности и мира. По мнению суда, из оспариваемых судебных запретов также достаточно ясно, что каналы разжигают ненависть, нарушают международное право и оправдывают военное нападение.

Суд отметил, что Совет Евросоюза также счел необходимым ограничить в ЕС доступность медиасервисов, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине.

Поэтому даже на уровне ЕС эти телеканалы рассматривались не как независимые издания, а как часть деятельности по влиянию России. По мнению суда, это подтверждает, что TTJA не ошиблась в своих оценках.