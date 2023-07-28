Запрет российских телеканалов в Эстонии остается в силе

Таллиннский административный суд отклонил апелляцию, в которой требовалось прекратить действие обязанности, наложенной Департаментом по защите прав потребителей и технического надзора (TTJA) по запрету показа некоторых российских телеканалов.
В феврале прошлого года департамент вынес предписание о прекращении вещания телеканалов «РТР Планета», «НТВ Мир» и «НТВ Мир Балтия», «Россия 24», «Беларусь 24» и TV Centre International (TVCI) на территории Эстонской Республики.
Также постановлением от 9 марта прошлого года предписывается прекратить воспроизведение телепрограммы РБК и каталога программ, а постановлением от 15.03.2022 предписывается заблокировать IP-адреса сайтов, принадлежащих адресатам судебного запрета, или иным образом сделать веб-сайты недоступными для конечных пользователей услуги интернет-соединения в Эстонии.
Адреса: ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru, tass.ru.
В административный суд обратился заявитель, ходатайствовавший об отмене предписаний TTJA.
По мнению заявителя, в компетенцию TTJA не входит выносить оспариваемые судебные запреты. Суд с этим не согласился. Суд отметил, что в соответствии с законом, действовавшим на момент вынесения оспариваемых запретов, TTJA осуществлял надзор за соблюдением требований, которому было предоставлено, среди прочего, право выносить запрет ретранслятору телепрограммы из другой страны прекратить ретрансляцию.
Оспаривалась и конституционность применения запрета. По мнению суда, ограничение доступа к телеканалам и СМИ нарушило статью 44 (1) Конституции, согласно которой каждый имеет право на свободное получение информации, распространяемой для общего пользования. Однако суд не согласился с заявителем в том, что судебные запреты нарушают основное право быть верным своим мнениям и убеждениям или запрет на цензуру. Суд отметил, что ограничение доступа к информационным каналам никого не заставляет менять свои убеждения.
TTJA указал, что до начала войны 24 февраля прошлого года на каналах «РТР Планета» и TVCI шли передачи, отрицающие суверенитет независимых стран, включая Украину и страны Балтии, и порочащие граждан других стран.
Перед военным нападением Российской Федерации передачи телеканалов призывали к военным действиям. Также по телеканалам звучали призывы поддерживать позицию РФ и сотрудничать в проведении военной агрессии. По данным TTJA, такая же оценка применялась и к веб-сайтам, в отношении которых в прошлом году был введен судебный запрет от 9 марта. Суд согласился с этими выводами TTJA.
Суд согласился с ответчиком в том, что с точки зрения общественного порядка и национальной безопасности Эстонии опасно, если под лозунгом свободы печати и слова осуществляется сознательное и систематическое распространение информации, которая может оправдывать, скрывать или преуменьшать преступления против человечности и мира. По мнению суда, из оспариваемых судебных запретов также достаточно ясно, что каналы разжигают ненависть, нарушают международное право и оправдывают военное нападение.
Суд отметил, что Совет Евросоюза также счел необходимым ограничить в ЕС доступность медиасервисов, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине.
Поэтому даже на уровне ЕС эти телеканалы рассматривались не как независимые издания, а как часть деятельности по влиянию России. По мнению суда, это подтверждает, что TTJA не ошиблась в своих оценках.
Суд также отметил, что доступ к СМИ, на которые распространяются оспариваемые судебные запреты, должен был быть ограничен из-за санкций, уже действующих на уровне ЕС.
Таким образом, суд пришел к выводу, что ограничения, содержащиеся в судебных запретах, следует считать соразмерными. По мнению суда, не было равноценных, но менее обременительных альтернатив, таких как запрет, ограничивающийся передачей информации в определенной форме, запрет, ограничивающийся определенным содержанием, или обязанность добавлять к информации определенное обозначение или предупреждение.
По мнению суда, годичный запрет также нельзя считать неоправданно длительным, так как ход войны в Украине показал, что необходимость ограничения доступа к некоторым публикациям медиаизданий не исчезла до сих пор. Ограничение также нельзя назвать интенсивным, так как до сих пор существуют различные СМИ, через которые можно получать информацию, в том числе и о том, что происходит в России.
Решение можно оспорить в Таллиннском окружном суде не позднее 28 августа.