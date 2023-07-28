Объявлен архитектурный конкурс на оформление пространства улицы в центре Таллинна

В результате конкурса улица Койду, которая в настоящее время ориентирована на автомобильное движение, будет преобразована в удобное для пешеходов и велосипедистов городское пространство. Улица приобретет уникальный облик, сбалансированную мобильную среду и станет более зеленой, а также там появятся новые места для времяпрепровождения и занятий всех целевых групп.

Город Таллинн стремится найти новое пространственное решение для улицы Койду в ходе открытого конкурса.

«По итогам архитектурного конкурса в результате сотрудничества архитекторов, инженеров и жителей города может быть разработан строительный проект, на основе которого в ближайшие годы будет создано новое пространственное решение улицы. Победитель конкурса получит возможность разработать архитектурную часть проекта реконструкции улицы Койду. Новое пространственное решение улицы будет реализовано в ближайшие годы», - сказал вице-мэр и председатель жюри архитектурного конкурса Владимир Свет.

Победивший проект будет выбран прежде всего исходя из потребностей жителей улицы Койду и сообщества расположенной поблизости Таллиннской Гуманитарной гимназии, а также в соответствии с целью стратегии развития Таллинна до 2035 года – «Дом, который начинается с улицы».

Конкурс будет проводиться по принципу вовлеченности: пять лучших работ будут представлены общественности еще до того, как жюри примет окончательное решение. В состав жюри, помимо вице-мэра, войдут старейшина Кесклинна Моника Хауканымм, архитекторы Яак-Адам Лоовеэр, Маргус Майсте и Катрин Коов, ландшафтный архитектор Реми Кюбар, а также представители городских департаментов.

Призовой фонд архитектурного конкурса составляет 43 000 евро, из которых первая премия – 15 000 евро. Конкурс организован Таллиннским центром стратегического управления в сотрудничестве с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, Союзом архитекторов Эстонии и Союзом ландшафтных архитекторов. Срок подачи заявок в регистр госзакупок - 17 ноября 2023 года. Номер ссылки конкурса - 266487.