Отвечает ученый ⟩ Почему гриль-колбаски лопаются только вдоль?

Отвечает профессор физики Таллиннского технологического университета Яан Калда:

Этот вопрос связан с проблемой поверхностного натяжения - под жидкой изогнутой поверхностью давление больше там, где поверхность кажется изогнутой, и меньше там, где она кажется вогнутой. Вокруг колбаски есть оболочка, и когда она стягивается, происходит точно такая же ситуация - давление внутри колбаски больше. Но оно должно быть больше, потому что, когда колбаса нагревается, внутренняя часть колбасы расширяется и хочет выйти наружу, но оболочка не дает ей этого сделать.

Теперь представим себе воображаемую линию вдоль оболочки колбаски и подумаем, что произойдет, если оболочка лопнет по этой линии. Для этого рассмотрим два разных случая: один, когда воображаемая линия проходит вдоль колбасы, и другой, когда она проходит поперек колбасы. Для того чтобы описать силу давления, оказываемую на оболочку колбасы в результате расширения ее содержимого, необходимо найти силу, действующую на оболочку на единицу длины воображаемой линии. Чем длиннее линия, тем большую силу она может выдержать.