Роналду зарабатывает бешеные деньги за публикации в Instagram

Если еще три года назад Роналду просил за заказную публикацию в Instagram 1,08 млн евро, то сейчас стоимость одной его публикации возросла до 2,16 млн евро.
Тут нечему удивляться, поскольку именитый 38-летний футболист является одной из популярнейших персон Instagrama, за его жизнью следит 597 млн подписчиков.
На втором месте по популярности Лионель Месси – за ним наблюдает 480 млн подписчиков. Цена публикации в его аккаунте составляет 1,6 млн евро.
Вечные соперники в этом году попрощались с футболом высшего уровня и отправились завершать карьеру. И если Роналду переехал работать в Саудовскую Аравию, то Месси проведет свои последние клубные игры в США.