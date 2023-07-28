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Роналду зарабатывает бешеные деньги за публикации в Instagram

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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: â°éRèÉëæòY

Если еще три года назад Роналду просил за заказную публикацию в Instagram 1,08 млн евро, то сейчас стоимость одной его публикации возросла до 2,16 млн евро.

Тут нечему удивляться, поскольку именитый 38-летний футболист является одной из популярнейших персон Instagrama, за его жизнью следит 597 млн подписчиков.

На втором месте по популярности Лионель Месси – за ним наблюдает 480 млн подписчиков. Цена публикации в его аккаунте составляет 1,6 млн евро.

Вечные соперники в этом году попрощались с футболом высшего уровня и отправились завершать карьеру. И если Роналду переехал работать в Саудовскую Аравию, то Месси проведет свои последние клубные игры в США.

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