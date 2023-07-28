Полезно: как правильно и экономично организовать полив растений в саду

Чтобы иметь возможность поливать садовые растения в жаркие и засушливые дни, в каждый дождливый период следует собирать дождевую воду.

Самое простое и быстрое решение – приобрести обычный бак для воды и подсоединить его к водосточному желобу. Таким образом дождевая вода будет направляться прямо в бак, из которого вы сможете наполнять лейку и поливать таким образом растения.

Полив огорода. Фото: Shutterstock

Как раз такую систему полива установила, например, Таллиннская основная школа Ристику. «Сбор дождевой воды для нас очень важен, так как мы уже много лет разбиваем в школьном саду клумбы и грядки в рамках различных учебных предметов. Раньше ученикам для полива садовых растений и цветов приходилось носить воду из расположенных в здании школы кранов с питьевой водой. Теперь же они могут использовать лейки, чтобы брать ее прямо из стоящего в саду бака, наполненного дождевой водой», – сказала Биргит Сагар, руководитель занятий по интересам Основной школы Ристику.

Это просто: поставить бак для воды под водосточный желоб. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во время весеннего дождливого сезона бак буквально переполнялся водой. По словам Сагар, благодаря этому решению дети учатся больше ценить чистую питьевую воду и лучше понимают, насколько важно сохранять окружающую среду.

Более серьезная потребность в воде требует и более комплексного решения по сбору воды для полива.