Полезно: как правильно и экономично организовать полив растений в саду

Вместо полива очищенной питьевой водой AS Tallinna Vesi рекомендует два эффективных решения по сбору дождевой воды для растений.
Чтобы иметь возможность поливать садовые растения в жаркие и засушливые дни, в каждый дождливый период следует собирать дождевую воду.
Самое простое и быстрое решение – приобрести обычный бак для воды и подсоединить его к водосточному желобу. Таким образом дождевая вода будет направляться прямо в бак, из которого вы сможете наполнять лейку и поливать таким образом растения.
Как раз такую систему полива установила, например, Таллиннская основная школа Ристику. «Сбор дождевой воды для нас очень важен, так как мы уже много лет разбиваем в школьном саду клумбы и грядки в рамках различных учебных предметов. Раньше ученикам для полива садовых растений и цветов приходилось носить воду из расположенных в здании школы кранов с питьевой водой. Теперь же они могут использовать лейки, чтобы брать ее прямо из стоящего в саду бака, наполненного дождевой водой», – сказала Биргит Сагар, руководитель занятий по интересам Основной школы Ристику.
Во время весеннего дождливого сезона бак буквально переполнялся водой. По словам Сагар, благодаря этому решению дети учатся больше ценить чистую питьевую воду и лучше понимают, насколько важно сохранять окружающую среду.
Более серьезная потребность в воде требует и более комплексного решения по сбору воды для полива.
Для этого рядом с дренажным трубопроводом дома можно установить подземную емкость для воды. Таким образом с помощью дренажной системы дождевая вода будет направляться прямо в емкость, из которой воду можно будет использовать для полива с помощью насосов.
Хотя приобретение накопительной емкости или создание комплексной системы требует определенных инвестиций, в долгосрочной перспективе такое решение станет приносить пользу как потребителю, так и окружающей среде, поскольку для полива будут использоваться возобновляемые природные ресурсы.
Tallinna Vesi рекомендует всем своим клиентам собирать и использовать дождевую воду для полива, поскольку такой метод является наиболее экологичным.
Дождевую воду можно собирать в течение более продолжительного периода, начиная делать это уже весной. Быстрых решений тут нет, потому для его использования необходимо построить отдельные системы для сбора дождевой и серой воды. Например, в Норвегии подобные системы распространены достаточно широко, и собранную таким образом воду можно использовать летом в период продолжительной засухи.
Все чаще подобные системы начинают использовать и жители Эстонии, активно готовящиеся к засушливым периодам. Подумать о том, как вы встретите следующее лето, и имеются ли в вашем домохозяйстве возможности собирать воду на более длительный срок, стоит уже сегодня. Над решением этой проблемы должны думать не только жители, но и девелоперы, а также предприятия водоснабжения, планирующие новые проекты.