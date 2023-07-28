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Полезно: как правильно и экономично организовать полив растений в саду

rus.postimees.ee
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Иллюстративный полив огорода.
Иллюстративный полив огорода. Фото: Shutterstock

Вместо полива очищенной питьевой водой AS Tallinna Vesi рекомендует два эффективных решения по сбору дождевой воды для растений.

Чтобы иметь возможность поливать садовые растения в жаркие и засушливые дни, в каждый дождливый период следует собирать дождевую воду. 

Самое простое и быстрое решение – приобрести обычный бак для воды и подсоединить его к водосточному желобу. Таким образом дождевая вода будет направляться прямо в бак, из которого вы сможете наполнять лейку и поливать таким образом растения.

Полив огорода.
Полив огорода. Фото: Shutterstock

Как раз такую систему полива установила, например, Таллиннская основная школа Ристику. «Сбор дождевой воды для нас очень важен, так как мы уже много лет разбиваем в школьном саду клумбы и грядки в рамках различных учебных предметов. Раньше ученикам для полива садовых растений и цветов приходилось носить воду из расположенных в здании школы кранов с питьевой водой. Теперь же они могут использовать лейки, чтобы брать ее прямо из стоящего в саду бака, наполненного дождевой водой», – сказала Биргит Сагар, руководитель занятий по интересам Основной школы Ристику.

Это просто: поставить бак для воды под водосточный желоб.
Это просто: поставить бак для воды под водосточный желоб. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во время весеннего дождливого сезона бак буквально переполнялся водой. По словам Сагар, благодаря этому решению дети учатся больше ценить чистую питьевую воду и лучше понимают, насколько важно сохранять окружающую среду.

Более серьезная потребность в воде требует и более комплексного решения по сбору воды для полива.

Для этого рядом с дренажным трубопроводом дома можно установить подземную емкость для воды. Таким образом с помощью дренажной системы дождевая вода будет направляться прямо в емкость, из которой воду можно будет использовать для полива с помощью насосов.

Хотя приобретение накопительной емкости или создание комплексной системы требует определенных инвестиций, в долгосрочной перспективе такое решение станет приносить пользу как потребителю, так и окружающей среде, поскольку для полива будут использоваться возобновляемые природные ресурсы.

Tallinna Vesi рекомендует всем своим клиентам собирать и использовать дождевую воду для полива, поскольку такой метод является наиболее экологичным.

Полив дождевой водой экологичен.
Полив дождевой водой экологичен. Фото: Pexels / CC0 Licence

Дождевую воду можно собирать в течение более продолжительного периода, начиная делать это уже весной. Быстрых решений тут нет, потому для его использования необходимо построить отдельные системы для сбора дождевой и серой воды. Например, в Норвегии подобные системы распространены достаточно широко, и собранную таким образом воду можно использовать летом в период продолжительной засухи.

Ни один садовод не пропускает полив растений.
Ни один садовод не пропускает полив растений. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Все чаще подобные системы начинают использовать и жители Эстонии, активно готовящиеся к засушливым периодам. Подумать о том, как вы встретите следующее лето, и имеются ли в вашем домохозяйстве возможности собирать воду на более длительный срок, стоит уже сегодня. Над решением этой проблемы должны думать не только жители, но и девелоперы, а также предприятия водоснабжения, планирующие новые проекты.

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