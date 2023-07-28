Бывшего российского военного психолога восемь раз за год пытали в спецприемнике, теперь обвиняют в «оправдании терроризма»

- Сам Тимофей утверждал, что перед тем, как отвезти его в отделение полиции, силовики черным маркером нарисовали на его теле несколько свастик.

- Сын об этом говорит. Но я не видела. Когда я в первый раз пришла к нему в спецприемник на свидание, это был ужасный стресс. Я же сама учитель истории и обществознания [Юлия Киселева работала учителем до 2018 года] - и всегда преподавала детям, что «у нас демократическое и правовое государство». И была в этом глубоко убеждена. До поры до времени.

- В полиции на него тогда составили протокол по статье о мелком хулиганстве и «неповиновении полиции». Я правильно понимаю, что это был только предлог, чтобы не отпускать его на свободу?

- Да. Ни одного из этих административных правонарушений он не совершал. К сожалению, доказать это в ходе апелляционных жалоб нам не удалось - приговоры оставались в силе. Потому что судьи - один, второй, третий - каждый раз использовали формулировку, что у них «нет оснований не доверять сотрудникам правоохранительных органов».