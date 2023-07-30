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ФОТО ⟩ Урмас Сыырумаа дал старт дальнейшему развитию одного из районов Таллинна

Вера Копти
, журналист
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Фото: Park Tondi

В квартале Park Tondi завершено строительство офисного здания по адресу Таммсааре, 56. Уже сдано в аренду 98% площадей. Начата реконструкция другого объекта, и уже известно, что будет дальше.

Жители таллиннского района Кристийне долгие годы ждали преображения военных казарм на улице Тонди. Часть этих стильных зданий постройки начала XX века в порядок уже приведена, но вот другие, оставшиеся без заботливых хозяйских рук и солидных инвестиций, долго стояли с заколоченными окнами и выросшими на крышах кустами. Дело бы двигалось быстрее, если бы все казармы принадлежали одному собственнику, но вышло так, что у ценной недвижимости несколько хозяев. Последний, если смотреть из центра, дом, находящийся рядом с супермаркетом Selver, принадлежит фирме Урмаса Сырумаа US Real Estate.

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