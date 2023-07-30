ФОТО ⟩ Урмас Сыырумаа дал старт дальнейшему развитию одного из районов Таллинна

Жители таллиннского района Кристийне долгие годы ждали преображения военных казарм на улице Тонди. Часть этих стильных зданий постройки начала XX века в порядок уже приведена, но вот другие, оставшиеся без заботливых хозяйских рук и солидных инвестиций, долго стояли с заколоченными окнами и выросшими на крышах кустами. Дело бы двигалось быстрее, если бы все казармы принадлежали одному собственнику, но вышло так, что у ценной недвижимости несколько хозяев. Последний, если смотреть из центра, дом, находящийся рядом с супермаркетом Selver, принадлежит фирме Урмаса Сырумаа US Real Estate.