Трампу предъявлены дополнительные обвинения по делу об удержании секретных документов – в том числе воспрепятствование правосудию

«Смотрите, что я нашел… Разве не круто? У меня большая куча бумаг, и там нашлась вот эта. Смотрите», – передают его слова прокуроры.

Документы администрации Трампа – это собственность правительства, и оставляя должность, президент был обязан сдать их в архив.

Расследование возглавляет специальный прокурор Джек Смит, который ранее в четверг встречался с адвокатами Трампа Джоном Лоро и Тоддом Бланшем, как сообщали американские СМИ, для того чтобы предупредить их о скором предъявлении обвинений по другому делу, связанному с попытками Трампа пересмотреть итоги проигранных им президентских выборов 2020 года.

Трамп уже говорил, что он ожидает, что ему и по этому делу официально предъявят обвинения. Этого пока не случилось, и, по словам экс-президента, адвокатам тоже ничего нового о том, когда это произойдет, не сообщили.

Новые обвинения, связанные с удержанием документов, Трамп отмел в своей типичной манере.