Всемирный день борьбы с гепатитом: тихая эпидемия при 350 млн зараженных

Согласно недавним исследованиям, почти половина людей во всем мире (42%) не знают, что вирусный гепатит является одной из основных причин рака печени, сообщает Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ.

По данным ВОЗ, всем мире более 350 миллионов живут с гепатитом В или С, ежегодно от них умирает около 1,1 млн человек. Ожидается, что к 2040 году смертность от вирусных гепатитов превысит смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Тема Всемирного дня борьбы с гепатитом в 2023 году – «Мы не ждем». У людей, живущих с гепатитом В и С, риск развития рака значительно выше, чем, например, у тех, кто выкуривает пачку сигарет в день. Новые исследования показывают, что вирусы гепатита В (HBV) и гепатита С (HCV) являются высокоонкогенными и могут вызывать рак во многих органах.

Настало время предотвратить распространение вирусного гепатита. Необходимо широкое тестирование и лечение инфицированных, отмечает Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ.