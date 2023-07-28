Российские губернаторы получили право создавать региональные армии

Законопроект, принятый Государственной Думой 25 июля, наделяет российских губернаторов правом создавать собственные частные военные компании, сообщает Barents Observer.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картапалова, воинские части будут представлять собой «специализированные государственные предприятия, которые могут быть созданы по решению президента РФ для охраны общественного порядка».

Кроме того, они будут использоваться «для охраны государственных границ в период мобилизации, а также в условиях военного положения и войны», - добавил Картапалов.

Новый закон был принят вместе с законопроектом, предусматривающим повышение верхнего возрастного предела для призыва в армию до 30 лет.

Неясно, каковы будут отношения новых подразделений с регулярной армией, но они будут вооружены и иметь право на применение силы.

Как сообщает Barents Observer, эти подразделения будут взаимодействовать с МВД, ФСБ и Министерством обороны для охраны границ страны. Кроме того, в задачи новых подразделений будет входить противодействие незаконным вооруженным формированиям, иностранным диверсионным и разведывательным подразделениям.

На них также якобы будет возложена обязанность реагировать на инциденты, угрожающие общественному порядку, что может означать их использование для подавления демонстраций.

Кроме того, в задачи новых подразделений будет входить уничтожение беспилотников, ведение боевых действий в воздухе и под водой.

Подразделения будут иметь широкую свободу действий. Утверждается, что члены новых подразделений не будут нести ответственности за моральный, физический или материальный ущерб, а граждане не будут иметь права сопротивляться их требованиям.