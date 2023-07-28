ВИДЕО ⟩ С помощью эстонской полиции под Ригой задержана опасная группа наркодилеров

В Рижском регионе задержана преступная группировка, продававшая наркотики в других странах Европы, пишет Rus.Tvnet.
В начале этого месяца сотрудники Государственной полиции Латвии совместно с правоохранительными органами Эстонии, Службой государственных доходов и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели операцию по задержанию по нескольким адресам в Рижском регионе, в ходе которой была задержана организованная группа наркоторговцев, состоящая из четырех человек.
Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что эти лица в течение длительного времени занимались незаконным оборотом наркотиков - вывозили их в другие страны Европы, в том числе в Скандинавию, для продажи, а затем легализовывали преступно нажитые доходы.
Полиция обнаружила и изъяла около 23 килограммов метамфетамина, бочку с маслом метамфетамина и марихуану. В рамках уголовного процесса наложен арест на собственность подозреваемых на более чем полмиллиона евро.
3 июля этого года сотрудники антитеррористического подразделения Государственной полиции «Омега» совместно с сотрудниками ONSSNAP в сотрудничестве с правоохранительными органами Эстонии, Департаментом государственной налоговой и таможенной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержали по нескольким адресам под Ригой четырех человек - мужчин 1980, 1982 и 1985 годов рождения и женщину 1980 года рождения. Один из задержанных имеет судимость за незаконный оборот наркотических средств.
Имеющаяся у полиции в настоящее время информация свидетельствует о том, что подозреваемые долгое время были связаны с оборотом наркотических веществ, они занимались торговлей наркотиками в других европейских странах, в том числе в Скандинавии.
По связанным с задержанными адресам стражи порядка провели 16 обысков. Полиция также отмечает, что эстонские коллеги в конце июня обнаружили в Эстонии тайник, в котором эти лица хранили наркотические вещества. Всего было изъято: 21 упаковка (23,331 кг) порошкообразного вещества белого цвета, содержащего метамфетамин, бочка с маслом метамфетамина и пять граммов марихуаны. Кроме того, изъято 60 бутылок алкоголя объемом по 0,7 литра с белорусскими акцизными марками.
Полиция также изъяла, вероятно, полученные преступным путем денежные средства в размере 110 000 евро, шесть автомобилей, пять из которых - машины класса люкс, ювелирные изделия и дорогие часы, в том числе четыре Rolex. Изъяты различные технические средства, в том числе и направленные на противодействие в случае действий правоохранительных органов.
К настоящему времени уже наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых на сумму более 500 000 евро.
Один из подозреваемых ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
В отношении двух задержанных применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного процесса продолжается расследование.