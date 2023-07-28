ВИДЕО ⟩ С помощью эстонской полиции под Ригой задержана опасная группа наркодилеров

В начале этого месяца сотрудники Государственной полиции Латвии совместно с правоохранительными органами Эстонии, Службой государственных доходов и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели операцию по задержанию по нескольким адресам в Рижском регионе, в ходе которой была задержана организованная группа наркоторговцев, состоящая из четырех человек.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что эти лица в течение длительного времени занимались незаконным оборотом наркотиков - вывозили их в другие страны Европы, в том числе в Скандинавию, для продажи, а затем легализовывали преступно нажитые доходы.

Полиция обнаружила и изъяла около 23 килограммов метамфетамина, бочку с маслом метамфетамина и марихуану. В рамках уголовного процесса наложен арест на собственность подозреваемых на более чем полмиллиона евро.

3 июля этого года сотрудники антитеррористического подразделения Государственной полиции «Омега» совместно с сотрудниками ONSSNAP в сотрудничестве с правоохранительными органами Эстонии, Департаментом государственной налоговой и таможенной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержали по нескольким адресам под Ригой четырех человек - мужчин 1980, 1982 и 1985 годов рождения и женщину 1980 года рождения. Один из задержанных имеет судимость за незаконный оборот наркотических средств.